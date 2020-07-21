立法會選舉｜黃英豪明日報名戰進出口界：當前政治急務是全力抗疫

隨著立法會選舉提名期於上周六開展，拉開了選舉戰幔。今屆立法會選舉備受社會氛圍及疫情夾擊，選情之激烈、變數之多，堪稱歷年之冠，連一向選情平淡的功能界組織都波譎雲詭。 香港中華出入口商副會長黃英豪(Kennedy)，早前獲現任進出口界功能界議員、年屆七十的民建聯黃定光「加持」，接捧出戰此界別，明天(22日)將正式報名參選。 Kennedy坦言眼下疫情嚴峻，首要任務應齊心抗疫，認為由政府資助推行全民檢測尤其重要。

黃英豪明日將正式報名參選出口界功能界別。(資料圖片/歐嘉樂攝)

決定再次披甲上陣，出戰進出口界功能界別的Kennedy，直言新冠肺炎疫情為當前社會最大事件，疫情之凶險、牽連之廣實始料不及，「全世界都是，疫情變慘情」，部份行業於短時間內突然間蒸發，航空業便是其中一個例子，旅遊業亦重創，家住山頂的他稱，以前屋企附近泊滿旅遊車，如今空空如也。

他認為當前的政治急務，應全力抗疫，故他早前透過已故父親黃乾亨的基金，有份贊助香港生物科技協會主席于常海有關新冠肺炎全民檢測的研究。他說，03年「沙士」襲港時，黃乾亨基金亦贊助于教授研發沙士病毒的檢測，認為新冠肺炎全民檢測值得做。

于常海名下的香港海康生命科技有限公司，早前成功研發一項快速檢測新冠病毒技術——「增強型瑩光實時反轉錄—聚合酶鏈反應」（ERT-PCR），比起特區政府使用的「逆轉錄—聚合酶鏈反應」（RT-qPCR)技術，靈敏度高出10倍，可以在4至5小時之內檢測出病毒濃度較低的無病徵隱形病患，試劑成本低至50元，已可一次性檢測400個樣本。于常海早前已明言冀將有關技術無償捐贈給社會，惟當局至今仍沒有回應。

Kennedy透露，港府只要用大約10億，便能透過有關技術，於三星期內為全港700多萬名市民進行檢測，「一來可令他們安心，二來可抽出所有潛藏隱形患者進行隔離、醫治」，冀政府早日拍板進行，讓疫情早日受控，香港得以恢愎。

出身律師世家的黃英豪，與政治有早有淵源，其父親是著名律師黃乾亨，胞姊是偏向泛民的前灣仔區議會主席黃英琦。Kennedy於97回歸時，任臨時立法會議員。