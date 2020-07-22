立法會選舉｜建制派潛在票倉有多大？　視乎一關鍵因素

9月舉行的立法會選舉，受疫情影響未知能否如期舉行。近日建制派不斷提出應該延期，全國人大常委譚耀宗更直言，目前中港兩地人員往來不便，居於其他大灣區城市的港人或未能回港投票。 假如選舉如期舉行，如何便利不在港人士投票，將會是當局的一大挑戰。其實自回歸以來，政界提出過至少兩大建議，分別是郵寄投票，以及直接在境外設立票站。尤其目前身處中國內地港人至少有數十萬，建制派對此肯定十分緊張，希望他們愈方便投票愈好。 便利在外港人投票，有意見認為是尊重公民權利。但針無兩頭利，如此做法，除了有可能招致「幫某一派」的政治指控外，也有和現行法例精神不符的風險。潛在的爭拗點，可能在於現時的《立法會條例》的一項原則……

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54萬人長留廣東省 或成潛在重要票倉

現時中港交流頻繁，有不少港人經常來回中港兩地，部分人甚至會在鄰近的廣東省城市長住，目的可能包括工作、經商、養老等。根據政府統計處數字，截至2019年中，本港約有54萬名永久性居民通常在廣東省逗留，其他省市的相關數字未有統計。另根據社會福利署數字，循「福建計劃」養老（即港人長居於福建省，但獲准領取本港公共福利金）的港人也有1,815名。

誠然，五十多萬港人不可能全部都是合資格選民。但目前全港選民人數逾445.5萬，佔全港總人口約六成，參考這個比例，假設五十多萬人之中有約半人有資格投票，涉及的票數也可能數以十萬計，是一個龐大的票倉。政治上，坊間也一般相信和內地聯繫較多的港人，會傾向支持建制派。

至於居於海外國家的港人，目前政府未有公布完整數字。根據零散的統計資料，香港於2003年約有達68萬名永久性居民在早前的20年間移居海外，數字多年未有更新。故此較難判斷長居海外港人的投票情況。

正因如此，即使在沒有疫情的時間，建制派都有足夠動機推動境外港人投票，且焦點會較集中於內地；如今中港人員來往不便，建制派自然更加緊張選情。如果最後投票日期不變，港府無可避免須另立政策，方便在內地港人投票。

根據立法會資料，目前在其他國家和地區，便利身處海外國民投票的方式，最常見有兩個，分別是容讓郵寄投票，以及在境外指定地點如領事館等設立票站。事實上，眾多政界人士如民建聯主席李慧琼、工聯會黃國健等，都曾要求政府研究境外投票安排。李慧琼前年撰文直指：「特區政府應及早研究，如何讓在內地工作或居住的合資格選民在2020年立法會選舉投票。」

居於內地的香港人，有可能是建制派的重要潛在票倉。（資料圖片）

現行法例原則：選民應「通常居港」

只不過，要讓長居於內地或海外的選民投票，現時法例上可能存在一個爭拗點。

根據《立法會條例》第27條，18歲及以上香港永久性居民須符合兩大條件，才有資格登記為立法會選舉及區議會選舉的選民：一、符合通常居港規定；二、登記本地主要住址；第24及第28條更規定，如果已登記選民「不再是通常在香港居住」，將無權憑藉現有的登記資格，繼續登記為選民，選舉登記主任亦有權將該選民的姓名從登記冊上略去。換言之，長居於中國內地或海外國家的人，能否算作適合的選民，是一個潛在的疑問。

立法會資料研究組上月發表的文件，也提出過一個原則上的問題：如果一名居民已不再通常住在原居地，與原居地無甚聯繫，容許他們投票影響選舉結果，可能對原居地的現有居民帶來另一種不公平。

立法會選舉投票安排成為焦點。建制派一直熱衷推動在內地港人投票。（資料圖片）

於境外另設票站 或不符現有法例原則

當然在現實上，香港是國際化城市，與內地交流又頻繁，人員可自由流動，選民在登記時「通常居港」，並不代表投票時狀況不變。在執行上，票站職員也總不可能逐個核實每位選民的出入境紀錄。再加上，現時法例對於「通常居港」四字無客觀定義，產生更多灰色地帶。

所以現時居於境外的選民，並不會即時喪失選民資格，只要他們在投票日趕得及回港，都能夠在原先登記的選區投票，政府不可能逐一核實。不過現實歸現實，要特地為長居於香港境外的市民，另設一個新的投票方式，直接容許他們在境外投票，是另一個層面的問題。這會否和現有的法律原則相違背，政府考慮時必須先弄清楚。

《香港01》記者正向選舉事務處查詢有關居於境外港人的選民資格問題，現正等候回覆。