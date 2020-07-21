立法會選舉2020｜何栢良：疫情未現排隊群組　選舉理應無聚餐風險

新冠肺炎疫情爆發第三波，建制派倡議押後擬於9月6日舉行的立法會選舉，新華社和中聯辦旗下的報章則抨擊疫情與民主派初選有關。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（21日）在商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，是次疫情多數個案與餐飲場所有關，「基本上係無見到排隊群組」。他指出，選舉期間理應不容許聚餐、聚會等，如管理好人流，應可減低感染風險。他又稱，政府可考慮強制市民在戶外戴口罩，並延長投票時間及增加票站。

▼7月11、12日民主派初選▼

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7月11、12日，一連兩日的民主派初選，約60萬人投票，除了有零星衝突外，秩序大致良好。雖然新華社及中聯辦旗下的報章，均抨擊初選與疫情有關，但根據政府官方的數據，至今未發現與初選有關的感染個案和群組。

多措施可控投票風險 應強制戶外戴口罩

何栢良表示，由7月5日開始的第三波疫情，多數個案與餐飲場所，以及市民多姿多彩的生活有關，「基本上係無見到排隊群組」。他指出，選舉期間理應不容許聚餐、聚會等，如管理好人流，人與人之間保持適當距離，可進一步減低感染風險。

他又稱，政府可考慮強制市民在戶外戴口罩，並延長投票時間及增加票站，都是可行的減少人流、控制風險措施。他坦言，如本港疫情嚴重得選舉都辦不到，代表對整體民生、經濟構成很大影響，市民便應思考個人的防疫責任。

▼第三波疫情 第二輪新措施▼

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入境限制加辣至今未落實 「唔好以為講咗等如做咗」

何栢良又稱，距離9月初仍有一段時間，政府尚有很多防疫招數未落實。他舉例稱，政府在7月13日宣布，來自七個高危地區，包括巴基斯坦、印度、孟加拉、尼泊爾及南非、菲律賓及印尼的入境人士，登機前需出示陰性檢測證明。

措施在7月25日才落實，但由13日至今，本港已有61宗輸入個案，大部份患者來自上述七地點。他促請政府「唔好以為講咗等如做咗」。