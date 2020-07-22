立法會選舉｜人民日報：香港立法會不能淪為「攬炒奪權」的武器

立法會選舉將於9月6日舉行，《人民日報》發表評論文章，批評民主派意圖把立法會選舉變成奪取政權、「攬炒奪權」的武器，又指稱選舉受到外部勢力影響，已經不是港人的選舉。

人民日報稱香港立法會不能淪為「攬炒奪權」的武器。（資料來源：人民日報）

《人民日報》昨晚（21日）發表的評論文章稱，立法會選舉已不是一場尋常的選舉，而是一場事先張揚的「攬炒」

文章批評「攬炒派」明目張膽舉辦非法初選，企圖通過 「排兵布陣」把傳統泛民「拉下馬」，將「敢打敢沖敢攬炒」的「新血」拱上台，圖謀實現民主派野心勃勃的「35+」計劃。

文章中又稱，有份參與選舉協調工作初選的戴耀廷教授和「亂港頭目」黎智英鼓吹市民以立會過半為「大殺傷力憲制武器」，實現街頭「黑暴」的升級，實現他們「攬炒奪權」的終極目的，又批評民主派的參選宣言中，充斥著戾氣，沒有對民生的關切和沒有對香港發展提出建設性意見。

戴耀廷牽頭舉辦民主派初選。（資料圖片）

立法會選舉不是港人的選舉

文章又指選舉受到外部勢力影響，已經不是港人的選舉。因民主派初選結果一公布，美國國務卿蓬佩奧就高調祝賀，美國亦隨即將「香港自治法案」簽署成法，「如此一唱一和，更暴露了『攬炒派』勾結外部勢力『奪權』搞『顏色革命』的圖謀」，認為選出一群外部勢力的代表去「乞求」別人制裁香港的人，沒有資格代表香港市民。

美國國務卿蓬佩奧早前高調祝賀香港民主派陣營成功舉辦初選。（資料圖片）

文章最後提到如今的香港，站在了「十字路口」。香港市民需要「自己救自己」，如放任「攬炒」，任由立法會淪為「攬炒派」興風作浪的「角力場」，而非成為為市民做實事的地方。呼籲港人絕不能讓民主派把七百多萬香港市民的利益捆綁上「瘋狂的戰車」上。文章又籲港人應認清是「攬炒派」勾結外部勢力的奪權之戰，此外，更是港人「拒絕黑暴」和「守護香港」之戰。