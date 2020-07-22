立法會選舉︳梁君彥報名角逐連任　未決定是否續任立會主席

立法會提名期今日（22日）踏入第四個工作天，循工業界（一）入局的立法會主席梁君彥早上到政府總部報名參選。被問到會否爭取連任立法會主席，梁君彥指要「逐步逐步處理」，目前未有決定。

經民聯梁君彥今天與黨友石禮謙到政府總部，報名參選立法會選舉。

被指阻李慧琼坐正大會主席 梁君彥：虛心聆聽意見

經民聯梁君彥今天與黨友石禮謙到政府總部，報名參選立法會選舉，梁君彥於工業界（一）角逐連任，石禮謙則再戰地產及建造界。

外界有指梁君彥已意興闌珊，希望下屆「接棒」，不過最終仍報名參選。梁君彥說，他在立法會任期完結後才決定是否角逐連任，指自己與經民聯黨友、業界及其他人士就是否參選諮詢意見，業界和經民聯也支持他連任，遂報名參選。

至於工業總會會否有其他人選出戰，梁君彥表示，工總理事會大部分傾向支持他連任，並簽名提名他。

被問到會否爭取連任立法會主席，梁君彥指要「逐步逐步處理」，目前未有決定。對於今天有評論指，梁君彥爭取連任令民建聯主席李慧琼無法「坐低」下屆大會主席，他指任何評論都只是傳媒的看法，他會虛心聆聽意見。

建制派多名核心人物建議因以疫情為由押後選舉，梁君彥指要交由政府按實際情況自行決定。

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