立法會選舉｜工聯會黃國、梁子穎選勞工界　關注就業及公務員待遇

工聯會理事長黃國及前葵青區議員梁子穎，今日（22日）報名參選立法會勞工界選舉。工聯會會長吳秋北指，工聯會以「爭公道 止黑暴 保就業」為口號，認為在疫情和「黑暴」下，當務之急是保就業和發展經濟。 至於應否押後選舉，吳秋北表示，應以市民健康安全為第一位。

黃國（右三）表示，自己的參選口號為「撐勞工，爭權益」，認為打工仔重視就業和房屋問題，就業質素惡化，面對工時長、收入低，工作壓力大的問題，會為勞工爭取權益和保就業。（歐嘉樂攝）

黃國：為勞工關注就業和房屋問題

黃國表示，參選口號為「撐勞工，爭權益」，認為打工仔重視就業和房屋問題，面對工時長、收入低，工作壓力大等問題，會為勞工爭取權益和保就業。

他認為專業人士「未必買到樓」，基層勞工亦未必上到公屋而住劏房，批評政府側重商界，進入議會力求改變不公平的制度。

梁子穎：重視公務員權益

曾任中學教師的梁子穎去年在區選落敗，他指自己專注公務人員的待遇問題，指公務員團隊面對很大壓力，例如2000年公務員改制，新制公務員的長俸被強積金取代，在職、退休醫療保障不足，希望改革公務員退休保障。

他認為勞工面對薪酬壓力，舉例指當年打工仔因金融海嘯減薪，但之後未有改善。另外，政府未完成課程改革，教育資歷改革，令很多職系的入職未有與時俱進。

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