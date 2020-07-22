立法會選舉｜陳克勤：政府應判斷是否押後選舉　劉頴匡報名戰新東

立法會選舉9月舉行，今日（22日）繼續有人報名參選，包括民建聯立法會議員陳克勤、本土派劉頴匡、抗爭派何桂藍等人。 陳克勤報名前表示，政府應自行考慮是否就疫情押後選舉，強調不能放棄市民的健康，又指建制派有必要維持在立法的主導權，以保障民生、經濟。 劉頴匡指，會尊重各民主派參選人各自是否簽署確認書的決定，又指參與民主派初選時已承諾，一旦當選，會運用《基本法》賦予的權力，爭取五大訴求。

陳克勤指，希望9月後繼續與李慧琼走進議會。（盧翊銘攝）

陳克勤指，希望9月後繼續與李慧琼走進議會, 又指自己已得到不少鄉事委員會主席支持，要保住建制派主導議會，他批評民主派主導區議會後，不管修橋補路、節慶等民生工作，認為一旦讓他們主導立法會，後果不堪設想，建制派要取得議會過半數才能補住經濟、民生。

對於是否應因應疫情押後選舉，陳克勤指，相信政府應想多一點預備方案，包括押後選舉，強調市民健康是重要考慮，不應因選舉令疫情擴大，要平衡選舉及市務民健康是政府的責任。

新界社團聯會名譽會長張學明、民建聯主席李慧琼等建制派人士都有到場支持陳克勤。李慧琼表示，民建聯在全港選情嚴峻，新界東選情亦吃緊，呼籲選民支持陳克勤，讓他留在議會工作。

劉頴匡指，是否簽確認書是每個人的各自決定，會予以尊重。（盧翊銘攝）

劉頴匡：會簽署確認書

劉頴匡報名前表示，初選的其中一個訊息，是希望支持抗爭者、被捕人士的聲音被帶進議會。作為曾被DQ參選立法會的人，他會盡量遵照政府提出的要求，包括簽署確認書，如果再被DQ, 政府將需要面對司法挑戰，而他在民主派初選所得的2萬多票，亦等同被DQ，勢喚起國際關注。

劉頴匡指，是否簽確認書是每個人的各自決定，會予以尊重，有關爭議應該終止，花時間討論其後對策，包括選民如何配票、押後選舉等。他解釋，近日出現不少有關是否簽署確認書的爭拗，但去年區議會選舉亦沒有這些爭論，認為民主派應先團結一致，認為初選已解決了民主派陣營內的分歧。

何桂藍拒簽確認書

何桂藍報名時則表示，不會簽署確認書，認為愈多人不簽署，是對愈多人的保護。她又指，諒解劉不簽署，認為是否簽署與有否抗爭意志無關。

對於是否擔心被DQ，何桂藍指，只要反對國安法就有一定DQ風險，認為DQ只是政治決定。何桂藍報名的政治聯繫會寫民主派，暫不透露一旦被DQ，有何後備方案。



至於進入議會後有何工作，何桂藍指，過去數年市民開始對議會抗爭無希望，但她認為「文攻武鬥」都尚有空間，可以去得更盡，例如在一些關鍵議案外的委員會更盡力，相信民主派進入議會後的效果，不需要到等到明年3月否決財政預算案。

劉頴匡報名前表示，初選的其中一個訊息，是希望支持抗爭者、被捕人士的聲音被帶進議會。（盧翊銘攝）

新界東參選名單還有「龍心」 林克霖、陳玉娥和熱血公民黃兆健。