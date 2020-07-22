工聯會回歸晚宴被批致九東疫症爆發　鄧家彪斥抹黑：無參加者確診

全港多區再度爆發新冠肺炎疫情，當中以九龍東為重災區，黃大仙疫廈近300幢，慈雲山的累計確診個案更飆升破百宗，多宗個案源頭不明。今日（22日）於網上討論區就有網民指控，黃大仙的不明病源，源於工聯會在7月2日、於黃大仙舉辦的慶回歸晚宴，晚宴上更邀請了黃大仙、彩雲、彩虹、牛池灣、慈雲山等多區的地區組織以及居民近千人出席，席間許多人沒有配戴口罩，工聯會立法會議員黃國健、九東參選人鄧家彪亦在場。 《香港01》向鄧家彪查詢，鄧家彪證實當晚於黃大仙新光中心舉行晚宴，強調晚宴當日合乎政府規定，參加者在進場前需量度體溫。他又強調，在第三波疫情剛爆發時，已向參與組織確認是否有參與者感染，暫無人確診，反問又何來播毒之說。鄧家彪強調，若有人作出失實指導或抹黑，會保留法律追究權利。

從網上照片可見，九東立法會議員黃國健亦（左）有在場。（網上圖片）

今日有人於討論區上載多張照片，指控工聯會7月2日於黃大仙舉行慶回歸晚宴，席間無人載口罩更互相敬酒，批評是播毒行為。從網上照片可見，該晚宴由工聯會黃大仙地區服務處主辦，參與的地區組織有黃大仙居民促進會、彩雲社區互助網絡、彩虹之友社、牛池灣之友社、慈雲山之友社等。即將退下火線的黃國健，以及準備黃國健接棒，已報名出戰九東的鄧家彪亦有在場。

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鄧家彪回應《香港01》查詢，證實當晚的晚宴於黃大仙新光中心舉行，安排附合當時的政府規定。翻查資料，當時疫情稍有緩和，政府只保留戶外50人以上的限聚令，餐飲業務處所內對可同坐一桌人數的要求予以撤銷，並可恢復現場表演或跳舞。鄧家彪直言，「我地仲擔心」，在第三波疫情爆發之初，已著工作人員確認是否有參加者染病，強調目前無人確診，衞生署公布的確診者曾到訪食肆名單中，亦沒有人於當日到訪過新光中心，反駁何來播毒的指控。

鄧家彪：擔心疫情多過選情

對於網上的指控，鄧家彪稱若是失實抹黑，不排除會法律追究。被問到會否擔心影響選情，他就概歎「擔心疫情多過選情」，目前已取消義工設街站，改為獨自在街上提供服務。鄧家彪又督促政府盡快推行黃大仙區乃至全港檢測，以讓市民放心。