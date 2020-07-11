食肆收緊限八人一枱　黃大仙有餐廳生意即跌近半　連鎖店照排長龍

除着第三波的疫情爆發，政府再收緊限聚令，食肆於今日重新每枱最多八人一枱，令肆生意大受影響，有食肆經理更表示，朝早時生意只有平時一半，生意大受打擊；但連鎖餐廳依然有人排長龍等候入座。有市民亦表示，出街亦只會買外賣，不會堂食。

有金記冰室食客表示，雖然曾有確診者到餐廳用膳，但只要做足防疫措施，不太擔心容易染疫。（馬煒傑攝）

隨着新冠肺炎疫情的第三波爆發，政府再次收緊限聚令，規定食肆從今天（11日）凌晨起重新每枱限最多八人，餐廳只可坐六成滿，令餐廳生意大受影響。

患者曾到訪餐廳 早市生意跌近半

早前有患者曾到位於黃大仙南館的金記冰室進食，位於同商場的中式餐廳經理陳先生表示，店舖今天早市的入坐率只得平日六成，加上部份枱未必坐滿，計起來生意分分鐘只得五成。對於有確診患都曾於商場其他餐廳進食，陳經理則表示「做餐飲茶唔驚得咁多」，指生意依然要做，只能加緊對食客檢測和做好餐廳清潔。

連鎖店午市大排長龍 外賣單增

對比起之前一次限聚令，要求餐廳隔枱坐人並隔起圍板，陳先生認為生意損失應該會同樣慘重，但因為第三波爆發都野最近的事，所以都未能知道實際影響。至於大型連鎖餐廳方面，疫情的影響則未有太大，午市時仍然大排長龍，買唯外賣較多。

怕病毒傳染 只買外賣

到商場餐廳買外賣的伍先生指早前並未知道有患者曾於商業進餐，表示自己都會驚受到感染，會做足戴口罩和用酒精搓手液等措施保護自己，並且只會買外賣而不會堂食，以避免人多地方除口罩，減低受感染機會。至於限聚令方面，他指對自己影響不大，因為因應疫情本身都不會約朋友出街食飯，只會買外賣回家。

市民伍先生表示，只會買外賣，以減低「中招」風險 （馬煒傑攝）

金記食客：做足措施，不太擔心

與家人到金記冰室進食的梁先生表示，事前並不知道確診患者曾到餐廳進食，但並不會太過擔心，「自己做足防疫措施最重要」，會用酒精搓手液清潔雙手，並食完即刻戴口罩。他又指，並沒有因為疫情買多外賣，要出街食依然會出街食。限聚令方面，因為自己家庭都是四人一齊出街食飯多，所以限聚八人並不大影響，但會減少約朋友出街食飯。