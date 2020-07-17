新冠肺炎｜黃大仙居民儲三星期物資減外出　街市檔主勤換水避疫

本港踏入第三波新冠肺炎爆發期，其中慈雲山中心是重災區之一。領展今日（17日）早提前關閉商場和街市進行消毒，令不少慈雲山中心附近的居民需要「跨區買餸」。 位於黃大仙區的雙鳳街街市距離疫情爆發的慈雲山中心有十多分鐘步程，《香港01》記者午後視察街市，發現街市內的菜肉檔檔主都「全副武裝」，前來買餸的市民亦神色匆匆。有附近居民表示會擔心有隱型患者挾帶病毒，令疫情在社區擴散，故而一日兩次出門買餸，家中儲足三周的物資，以此減少外出；雙鳳街檔主稱會儘量減少讓客人觸碰商品，賣豆腐、豬紅的檔主更指所有人「掂到水」，便會立即換水。

黃大仙居民蘇小姐說，已醒父母不要誤闖慈雲山中心這種疫區。（袁澍攝）

蘇小姐是黃大仙區的居民，和父母住在一起。她說疫情以來，會提醒父母不要誤闖慈雲山中心這種疫區，亦勤洗手、消毒。她說最近一直在家儲備糧食等物資，今日更是第二次落街，購買了百來元的蔬菜、生果。她說，有朋友住在慈雲山中心附近，也會擔心當區的人前來街市，一些隱型患者或可能將病毒擴散至街市，「如無必要，最近都會少出街。」

住附近的李先生下午在街市買魚，表示要探望他住在慈雲山中心附近、年逾90歲的母親。他說疫情以來，自己已經好少出街，出門則必戴口罩。他說也擔心有隱型患者在社區，故來街市「買完即走」。

記者在雙鳳街街市視察，幾乎所有檔主都配戴口罩，部份更帶上面罩和手套。有賣豬紅、豆腐的檔主告訴記者，疫情爆發以來都精神較緊張。由於商品大部份都浸在水中，她說，「啲人如果掂到啲嘢，我都會即刻換水。」

王先生亦是雙鳳街街市的檔主，他說慈雲山中心及街市關閉，並沒有令生意變好，只不過很多客人會一次買兩、三周的蔬菜，「好多都係咁」。他說做這一行天天要對着顧客，風險都不低，故而天氣再熱也會配戴口罩，而回家後也會做好消毒，以免帶病毒給家人。

雙鳳街街市檔主王先生說，會儘量不讓客人碰到自己的蔬菜，希望能減低感染機率。（袁澍攝）

至於是否擔心，有慈雲山中心附近的居民前來街市買餸，王先生說只能自己小心，儘量不讓客人碰到自己的蔬菜，希望能減低感染機率。

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