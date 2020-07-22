立法會選舉︳趙家賢擬戰區一　區議員投暗票　民主黨中委晚上拍板

立法會選舉九月舉行，由區議員互選的區議會（一）功能組別可謂風起雲湧，一直有傳有意角逐「區一」的民主黨東區區議會副主席、民主動力召集人趙家賢向該黨表達有意出戰的意向。 據了解，民主黨的區議員今天（22日）可投下實體暗票，決定是否信任趙家賢出戰「區一」，及後中委會將會審視投票結果，作出最終決定。

至今多名民主派區議員已表態有意角逐區一議席，當中以屯門區議員李家偉（圖）和新同盟大埔區議員任啟邦呼聲較高。（資料圖片／鄭子峰攝）

李家偉、任啟邦呼聲較高

區議會（一）功能組別由區議員互選，隨著民主派在區議會選舉大勝，區一議席極有可能落在民主派手中，至今多名民主派區議員已表態有意角逐區一議席，當中以屯門區議員李家偉和新同盟大埔區議員任啟邦呼聲較高。

不過，在區議會擁有89席的民主黨亦有成員有意出選，趙家賢早前向民主黨表達出選意向，該黨今天將處理趙家賢的出選申請。

民主黨選舉委員會副主席單仲偕表示，該黨區議員先就是否支持民主黨派人出戰區一、以及是否信任趙家賢出戰區一投票，中委會晚上審視結果，決議是否派出趙家賢出選。單仲偕表示，中委會有機會通過或否決趙家賢的出選決定，他舉例指若該黨有80名區議員支持趙家賢出戰，中委會若要否決趙家賢出選，需有很充分的證據

黨友撐趙出選：冇理由閘都唔畀人出

有民主黨中委指出，區議員今天可到該黨位於太子的總部提交實體暗票，該中委坦言估計趙家賢不夠票。有另一中委指，是次投票不太踴躍，不過認為通過趙家賢出選的機會頗高，又直言：「冇理由閘都唔畀人出」。

區一目前共有9人有意角逐，包括李家偉、任啟邦、荃灣區議員劉卓裕、東區區議員仇栩欣、大埔區議員陳振哲、南區區議會副主席司馬文、黃大仙區議員莫灝哲，以及建制派代表、民建聯深水埗區議員劉佩玉



單仲偕表示，該黨區議員先就是否支持民主黨派人出戰區一、以及是否信任趙家賢出戰區一投票。