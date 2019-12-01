【逃犯條例】趙家賢促獨立調查：我隻耳駁唔返，邊個畀得返？

民主派在區議會選舉大捷，成功連任的東區區議員趙家賢、西貢區區議員方國珊，以及成功當選觀塘區議員的梁凱晴、落選的新民黨社區主任劉聖雪今(1日)一同出席港台節目《城市論壇》。 劉聖雪對民主派入主區議會表示憂慮，批評他們從沒與暴力割席，不希望見到暴力情況繼續在社區發生，趙家賢即反問失去的人命又如何賠償，並指著自己早前遭咬甩的左耳：「我隻耳被一個講普通話嘅人咬咗，之後駁唔返，邊個畀得返？」他強調政府必須回應民間訴求，成立獨立調查委員會查清警方濫用暴力情況。

趙家賢指自己受傷出院後落區，有街坊當面指他「出錢搵人整傷耳仔呃選票」。(資料圖片/羅國輝攝）

趙家賢：得票率跌因受抺黑造假

在太古城西以4390票成功連任區議員的趙家賢，今屆得票率下跌，他解釋上屆得票比率是七成三，得3362票，今次得票率六成三，但選票數字上升至4390票，相信上屆有吸納部份淺藍選民，「今次淺藍（選民）被保皇黨抺黑造假的機械洗腦，已經偏向了。」

他指10月13日有防暴警員首次進入太古城商場，批評有建制報章刻意把上述新聞放在他遇襲當日，「令選民覺得我抵死，趕走了防暴就被人襲擊了」，又稱曾有街坊當面指他「出錢搵人整傷耳仔呃選票」，形容有關說法泯滅人性。

成功連任西貢區區議員的方國珊表示，市民用選票把素人送入區議會，期望素人議員以毋忘初心的心態服務社區，勿要猜度妒忌。她稱，感受到趙家賢的難過，認為他的受傷值得大眾反思，強調不認同深藍或深黃陣營互相踐踏，對香港完全沒有好處。

落選的新民黨社區主任劉聖雪認為今次選舉結果是「贏了政治，輸了民生」。(港台影片截圖) 新民黨劉聖雪：不會一時三刻現退黨潮 落選的新民黨社區主任劉聖雪認為今次選舉結果是「贏了政治，輸了民生」，指有大量候選人打政治牌，最後抹煞許多紮根地區多年的區議員。她指今次選舉中建制派需要承擔後果，但同時亦有四成選民支持政府和建制，指泛民的討價能力或許比以前高，但不代表可以漠視這四成選民。 新民黨派出24人參選結果空手而回，被問到會否出現退黨潮， 劉聖雪認為參選的人都有初心希望做好民生工作，「不會一時三刻出現退黨潮」。 在觀塘月華選區以素人身份當選的梁凱晴，批評建制派在大小議會毫無建樹，如何稱得上建設派，又重提泛民在2007年區議會選舉中慘敗教訓，自己作為素人會時刻警惕，除了宣傳政治理念亦會注重區務。