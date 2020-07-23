立法會選舉｜霍啟剛接捧戰「體藝文出」　冀注新思維　提升認受性

立法會提名期上周四（18日）展開，各政黨人士陸續報名。全國政協委員、港協暨奧委會副會長霍啟剛將接替立法會議員馬逢國參選體演文出界別，他今早（23日）在網上舉行記者會宣布參選決定，下午將正式報名。 霍啟剛（Kenneth）在記者會表示，參選因希望利用立法會注入新思想，用新方式帶領業界走新方向，利用自己的工作經驗、人脈網絡為業界服務得更好，強調會與業界在疫境中並肩同行。霍啟剛又指，自己會做好議員角色，聆聽業界需要，擔當好橋樑工作，不但會監察政府，亦會為業界爭取長遠、穩定的政策。 Kenneth不僅為名門之後，太太郭晶晶也是國寶級運動員，父親霍震霆更曾任體育、演藝、文化及出版界議員達14年之久，倘「小霍」今次成功當選，將開創「父子檔」相繼擔任同一議席先河。

特選原京奧開幕日公布參選

霍啟剛表示，今天原本是東京奧運會開幕的大日子，惟受疫情影響而延期，香港的大小體育活動、文化活動都要取消，業界「手停口停」，生計大受影響。霍啟剛指，業界處於水深火熱，亦面臨人才萎縮的問題，可惜政府對體演文出的重視度不足，不了解行業運作和從業員需要，強調「見步行步」的資助方式不能幫助他們，業界最缺乏的是長遠而穩定的支持。

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黃金寶現身撐場：做事具魄力有擔當

多名體藝文出版界代表均有現身撐場，他們分別香港各界文化促進會執行主席孫燕華、Cinema City董事總經理黃漪鈞、文化力量秘書長伍婉婷、香港出版總會會長李家駒會長、資深舞台藝術家毛俊輝教授、場地單車世界冠軍黃金寶及香港首席保齡球運動員胡兆康。

其中黃金寶表示，與霍啟剛相識多年，對方一直關注體育業界發展，亦不時了解運動員需要。黃金寶又讚賞霍啟剛處事反應迅速，包括一直向政府爭取，建議購買奧運轉播權，讓全民免費看奧運。同時在疫情期間，霍啟剛亦一直為運動員提供支援，形容他做事具魄力亦有擔當。而胡兆康亦指霍啟剛充滿正能量，憶述Kenneth 當年曾現身比賽現場為其打氣。

香港各界文化促進會執行主席孫燕華表示，霍啟剛不時幫助反映業界想法，並抽時間與文化機構交流。她又指，霍啟剛會與年輕人交流，關注業界培育人才的發展。



↓↓↓ 霍啟剛與郭晶晶 ↓↓↓

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名門之後 母為「最美麗港姐」 妻為「國寶級運動員」

霍啟剛的祖父是已故位居副國級的全國政協副主席霍英東，曾是本港最具影響力的紅色資本家，其父親霍震霆是體育界名人，由1998年至2012年共擔任體育、演藝、文化及出版界議員達14年之久，若霍啟剛這次能重返議會，將開創「父子檔」（父親霍震霆）相繼擔任同一個議席的先河。

此外，霍啟剛的母親朱玲玲是1977年香港小姐競選冠軍及最上鏡小姐，有「最美麗港姐」稱號，2008年改嫁瑞安集團主席羅康瑞；太太郭晶晶是中國國家隊內響噹噹的「跳水皇后」，兩人於2012年結婚，目前育有一男兩女。郭晶晶近日以聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）大使身份加入義工隊，參與「童你抗疫」衞生行動。



↓↓↓ 霍啟剛為名門之後 ↓↓↓

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另香港網球總會前主席、童裝商人周小龍昨日（22日）亦報名參選體育、演藝、文化及出版界功能組別議席，周小龍表明會支持民主派35+，在議會內以適當手段令政府回應「五大訴求」。