立法會選舉2020｜范國威參選新界東爭第7席　民調不理想即退選

民主派初選早前結束，新界東以得票最高的6名出線，而排第7名的范國威則視9月初民調決定是否繼續選舉工程。范國威今日（23日）報名時指，民主派在新界東爭取7席是近乎「不可能的任務」，又指如果9月的民調不理想，他一定會停止選舉工程。 范國威表示，民主派「35+」是他們重要的戰略目標，要守住議會戰線，迫使政府回應五大訴求。他又指，自己的Plan B就是排名單第二的黎銘澤。

會簽確認書 Plan B為黎銘澤

范國威報名後表示，他會繼續簽署確認書，因為新民主同盟之前都有簽署確認書，如不果簽署或會被選舉主任特別查問。他強調，「35+」是重要的戰略目標，他們要盡力爭取，令政府即使要DQ他們，亦要付出最高昂代價，引起國際社會關注。

范國威承認，他與其他6隊一同參選新界東，爭取7席的難度非常高，接近不可能的任務，但他強調之前無人想過民主派可在區議會選舉大勝，又指民主派初選有61萬人投票，故為了35+的政治目標，他要盡力嘗試，望民主派能較平均地分配選票。

范國威又指，如果9月2日的民調結果並不理想，就會停止選舉工程，他尊重得來不易的初選機制，因為民主派、本土派很辛苦才爭取到初選，很感激初選主辦者。

排名單第二的新同盟區議員黎銘澤表示，上屆選舉，選民都在新界東成功取得6席，希望今次取得7席，更易達成35+。他形容范國威在議會的抗爭沒有缺席，呼籲全港選民拉票，爭取35+。