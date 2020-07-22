立法會選舉2020｜商人周小龍參選體演文出界　稱完全無機會被DQ

9月立法會選舉正接受報名，香港網球總會前主席、童裝商人周小龍今日（22日）報名參選體育、演藝、文化及出版界功能組別議席，將與港協暨奧委會副會長霍啟剛競選。周小龍表明會支持民主派35+，在議會內以適當手段令政府回應「五大訴求」。 他又指自己已簽署確認書，而且「完全沒有機會被DQ」，所以沒有Plan B的準備，而其童裝公司亦已在國安法生效前，因為商場的要求，移除了宣傳反修例示威的「新民主女神像」。

周小龍今日在報名後見傳媒指，自己簽署確認書是為了不讓政府有藉口DQ其參選資格，不代表他「盲撐」國安法，倘國安法破壞三權分立及教育制度，他不會支持，但目前無辦法得知國安法對香港的未來是好是壞，只相信國安法得不到民意支持。他又認為，9月的選舉不應被押後，建制派倡押後因留意到民主派支持度走勢強勁。

周小龍指，他參選的體育演藝文化及出版界，以新聞自由、言論自由及創作自由為核心價值，認為選民應支持民主派人士，因為港協暨奧委會會長霍震霆的關係而投票給對手霍啟剛的人，只屬少數。

周小龍取得20多張提名票，稱文化界及演藝界較支持他，而體育界亦應該支持他，讓他推動體育贊助。

周小龍強調，奧委會並非霍家的家族生意，霍啟剛不應順理成章地成為下一任奧委會主席；他希望有機會令奧委會主席的選舉變得公平、公正，能者居之。

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