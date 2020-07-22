立法會選舉｜張秀賢參選批發及零售界：簽確認書　押後選舉不可行

民主派在9月立法會選舉力爭35+，包括搶攻各功能組別，元朗區議員張秀賢今日（22日）正式宣布參選立法會選舉批發及零售界。現時是一個網購平台助理總經理的張秀賢說，過去議席由單一政黨壟斷，批評業界代表自由黨邵家輝一直站在政權一邊，他承諾當選後會否決損害營商自由法案。 張秀賢說，民主派參選功能組別的候選人已有共識，大家都會簽署確認書。對於近日有建制派要求，政府應考慮押後選舉，張秀賢認為，新加坡疫情較本港嚴重，但當地都能舉行大選，他看不到政府有理由押後選舉，又認為是不可行做法。

區諾軒希望張秀賢能帶著小商户聲音入立法會。（鄭子峰攝）

張秀賢說，現時已到了香港的關鍵時刻，強調民主派要取得立法會過半數議席，要在地區直選及功能組別上取得突破。他指出，自己在過去抗爭路上從未缺席，去年順利成為元朗區議員，今次挑戰批發及零售界期望能透過破局逆轉，勝出選舉。

上屆曾參選批發及零售界區諾軒亦有出席支持張秀賢，他表示，自己上屆只取得三分一選票，現時仍十分惦掛界別狀況，他提到，4年前張秀賢已是參選團隊成員，對方一直以來與業界有聯繫，並關心小商户。區諾軒批評，特首林鄭月娥只呼籲業主減租，對商界坐大蒼白無力，希望張秀賢能帶著小商户聲音入立法會。



周小龍希望業界能投下良心票支持張秀賢。（鄭子峰攝）

將參選體育、演藝、文化及出版界的周小龍表示，自己百分之二百支持張秀賢參選，他提到自己的Chickeeduck公司正受到政治打壓，但業界代表邵家輝卻對他零關注，希望業界能投下良心票支持張秀賢。

已報名參選飲食界的公民黨林瑞華表示，自己與張秀賢的處境相似，兩人曾傾談如何應付選戰，在現時零售界面對嚴峻環境下，衷心希望張能順利當選。

元朗區議會主席黃偉賢說，欣賞張秀賢捨易取難選擇強攻商界的功能組別，相信奇蹟會自去年區選後再次出現。他又說，區諾軒上屆在短時間內取得1,239票已經很勁，自己代表民主黨全力支持張參選。

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現時只有張秀賢一人參選批發及零售界。