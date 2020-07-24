BNO擴權｜中方或不承認BNO為旅行證件　馮智政指中方反制力度頗細

英國周三（22日）正式公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案詳情，持BNO港人自2021年1月起，可申請新簽證赴英居留最長5年，在5年後可以申請定居，繼而在定居滿1年後申請成為英國公民。中國外交部發言人汪文斌在周四（23日）表示，由於英國違反承諾在先，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。 智庫研究員、學者馮智政接受電台節目訪問時形容中方的回應有點曖昧。他解釋，港人本身已不能用BNO作為有效證件返回內地，BNO亦不可用作入住內地酒店，惟一關注的是，若港府落實有關安排，港人在機場出境時，機場地勤人員會否拒絕BNO作為認證條件。

英國正式公布英國國民（海外）護照（BNO）的「5+1」升級方案詳情。(資料圖片)

馮智政表示，香港人回內地本身已不可以用BNO，只能用回鄉證，內地酒店亦不接受BNO作為登記證件，港人出境也只是用身份證，因此他形容中方回應曖昧。

不過馮智政指，現時機場地勤人員在出境前，會先檢查出境人士的護照是否有效，未知中方是否指這個程序會受到影響。馮智政指，現時中方的回應語意不清，未知實際落實細節為何，他又指出中方是次反制力度「都幾細下」。

馮智政續指，若日後港人入境不能使用BNO，即意味BNO持有人需申請其他國家或特區護照，倘申請特區護照，即要遵守中國公民所遵從的法例，或失去BNO或其他國家的領事保護權。