新冠肺炎｜民建聯工聯會晤中聯辦副主任　冀中央助港建方艙醫院等

本港第三波新冠肺炎疫情持續，民建聯及工聯會今午(25日)與中聯辦副主任何靖會面後表示，中央政府願意全力支授香港做好防疫抗疫工作，包括興建方艙醫院及提高檢測能力。

民建聯的李慧琼(右二)、陳恒鑌(右一)與工聯會的吳秋北(左二)、麥美娟(左一)到中聯辦與副主任何靖會面。 (民建聯提供)

民建聯及工聯會就近日本港疫情反覆，向何靖提出6點要求，冀中央助港抗疫，包括提高病毒核酸檢測能力、興建方艙醫院、於本港疫情受控下，重推健康碼等。

民建聯主席李慧琼表示，現時本港病毒核酸檢測覆蓋面和速度均未如理想，而本港醫療系統未能應付眾多病人，希望特區政府向中央請求內地醫療團隊來港。她解釋，因中國早前已有派人到伊朗、意大利等地支援，已有豐富經驗和成功案例，引援內地專家有助香港抗疫。

陳恒鑌：中央支持特區政府設立「方艙醫院」

陳恒鑌表示，武漢防疫成功，「方艙醫院」是其中一個重要的防疫設施。它能收治輕症患，對他們作出隔離。香港有不少地方如亞博可以改建成「方艙醫院」，陳恒鑌稱中央表示會支力支援興建。

他又提出引入內地認證的私營機構或內地醫療團隊，如港大深圳醫學院，將在港接收到的樣本交內地機構進行檢驗。

民建聯亦已去信行政長官林鄭月娥，希望特區政府盡快向中央提出要求。

麥美娟批評政府「拖拖拉拉」欠缺魄力抗疫

工聯會會長吳秋北指，目前高危行業檢測效率不理想，數量不足，對中央明確支持本港進行全民病毒檢測，感到非常鼓舞，希望特區積極落實，使現時重災區如東九龍等地能市民能及早進行檢查。

麥美娟則稱，工聯會早在7月10日去信促請特區政府，提請中央派遣國家醫療隊伍為全港市民進行新冠肺炎檢測等安排。她批評政府「拖拖拉拉」，並沒有魄力對抗疫症，僅呼籲市民不要外出並非最有效防疫方法。她又指現時只為四類高風險人士、約40萬人提供測試的措施並不足夠，應向中央政府請求派人到港進行全民排查才是良方。