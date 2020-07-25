新冠肺炎︳陳恒鑌、李慧琼促加快全民檢測　配對內地機構驗樣本

新冠肺炎持續，民建聯立法會議員陳恒鑌及李慧琼今（25日）在Facebook直播網上記者會，促請政府盡快進行全民檢測，並尋求內地機構協助，分擔私營醫療機構的檢測工作。

陳恒鑌建議政府盡快實行全民檢測，讓部分有確診病例的屋邨住戶，可以優先安排檢疫。（資料圖片）

陳恒鑌指，目前香港每天能進行約一萬個檢測，但這些配額大部分用於急症室，公立醫院等，私家醫院基本上沒餘力進行檢測；同時，陳指收到市民求助，得悉有僱主要求員工需進行檢測方能上班，但在檢測能力有限的情況下，這等同變相要求不上班，長久甚至變相解僱，造成失業問題。

他建議政府盡快實行全民檢測，讓部分有確診病例的屋邨住戶，可以優先安排檢疫。

考慮到政府人手不足，未必能處理全民檢疫，他建議政府和內地檢測部門合作，為私營機構及內地檢測機構進行配對，將市民的檢測樣本送往內地指定機構檢測，由市民決定是否參與。

對於應否實行「禁足令」，陳恒鑌認為對於部分居住環境狹窄的劏房戶來說，會有難度，因此是無辦法中的辦法，現階段全民檢測已足夠。

李慧琼指，稍後和陳恒鑌會與中聯辦官員見面，向中聯辦反映香港實際情況，請求內地全力支援．（資料圖片）

李慧琼指，稍後和陳恒鑌會與中聯辦官員見面，向中聯辦反映香港實際情況，請求內地全力支援。她指既然艱難如武漢都「搞得掂」，香港應該也能做到整條屋邨檢疫，又呼籲政府盡快設立失業援助金，為前線職工提供援助。

民建聯區議員盧婉婷表示，有市民反映，即使家人確診，有時仍要等待一兩天才有救護員來到將患者送院，期間家人要與患者同住，她希望政府能加快送院效率；另外她希望政府能優先為有確診個案的屋邨居民，安排派發樣本瓶 作檢疫。