立法會選舉｜曾鈺成倡延1年：特首有話事權　立會真空不違基本法

新冠肺炎疫情愈趨嚴重，建制陣營要求押後選舉的呼聲漸高。立法會前主席曾鈺成昨日（24日）提出由於疫情嚴峻，政府應該當機立斷，押後立法會選舉1年。 曾鈺成今日（25日）出席活動後再解釋相關理據，他表示，根據《立法會條例》第4條，新一屆立法會會期開始日需由行政長官會同行政會議作決定，但現時仍未有公佈，強調不一定要在今年10月1日開始，故建議行政長官宣佈新一屆會期由明年10月1日開始，立法會選舉可押後至明年9月舉行。

曾鈺成指，根據香港法例第1章《釋義及通則條例》第46條，行政長官有權發公告指定選舉日期，也有權撤回及改變決定。（羅君豪攝）

指特首有權指定及改變選舉日期

行會成員湯家驊昨日表示，立法會選舉日期已刊憲，若要更改選舉日期，只能根據《立法會條例》第44條、即特首可指明押後選舉14日，「看不到有甚麼基礎可以延期一年」。

曾鈺成反駁指，根據香港法例第1章《釋義及通則條例》第46條，行政長官有權發公告指定選舉日期，也有權撤回及改變決定，「是完全合法的」。

對於為何建議押後一年，曾鈺成回應指，現時仍不知需押後多久，才能控制疫情，而有指疫苗將於明年上半年面世。他又認為，押後選舉可提供緩衝空間給政府處理其他民生事項，不用顧及選舉。

2000年立法會亦曾出現真空期

曾鈺成又說，選舉押後1年不會打亂立法周期，因每年立法會期都是於10月開始。他強調，立法會出現真空期並非沒有先例可循，第一屆立法會是在1998年7月1日開始至2000年6月30日，但第二屆立法會則是在2000年10月1日開始，兩者之間曾出現三個月真空，但並無違反《基本法》及香港法例。

曾鈺成（左）出席民建聯網上直播節目，為將出選立法會的黨友鄭泳舜（右）打氣。（羅君豪攝）

特首要求立會主席召緊急會議 不違基本法

至於如何解決今年10月1日至明年的立法會真空期，曾鈺成表示，若由第六屆立法會議員做多1年，就會違反《基本法》，但根據《立法會條例》 第11條，行政長官有權要求立法會主席召開緊急會議，並由原任議員負責開會，就能解決相關問題。

曾鈺成又舉例指，外國有不少國家在疫情下均延期選舉，例如波蘭總統選舉決定無限期延遲，認為政府若在8月下旬再決定是否延遲選舉就會太遲，應盡快公布選舉對策。

鄭泳舜已報名參選九龍西立法會直選，同區對手暫有李安求、陳凱欣名單、經民聯梁美芬名單、社民連岑子杰、毛孟靜、民協何啟明名單、張崑陽。

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戴耀廷引基本法 指議員任期不能延長

港大法律學院副教授戴耀廷今日在Facebook發文，指《基本法》第六十九條規定，香港特別行政區立法會除第一屆任期為兩年外，每屆任期四年，「無論香港法例如何扭曲來說，都不能把立法會的任期延長，或容許任期已完結的立法會繼續行使立法會的權力。」