立法會選舉｜候選人申報職業五花八門　有廚師、清潔、更有KOL？

立法會換屆選舉提名期已過一半，候選人於提名表格除了會申報政治聯繫外，亦會交代所從事的職業。除了大批競逐連任的去屆議員報稱是立法會議員外，亦不乏要挑戰成為「雙料議員」的區議員，及爭取躋身立會的一眾社區主任或地區幹事。除了上述職業外，不少候選人報稱的職業較為特別，例如代表新民黨、公民力量出戰新界東的李梓敬，以其組織的「KOL100」及YouTube頻道贏得大量粉絲，就報稱自己的職業是KOL。

李梓敬報稱自己是「公司董事、KOL、社區工作者」。（資料圖片／李澤彤攝）

根據《立法會選舉活動建議指引》，候選人可在提名表格內選擇是否公開其職業及政治聯繫。多名爭取連任的議員，如工聯會郭偉强、公民黨譚文豪、獨立建制陳凱欣等，報稱職業均為立法會議員，民主黨許智峯更寫明是「全職立法會議員」。亦有不少現任議員只列出自己所屬專業，如民建聯張國鈞、獨立建制謝偉俊報稱是律師，醫學界陳沛然報稱是醫生等。在功能組別方面，不乏議員及參選人報稱是商人，如鄉議局劉業強、地產及建造界石禮謙等。

亦有部分申報職業較為「吸睛」，李梓敬就是明顯的例子。李梓敬除了從事家族電子零件生意之外，最為人知曉的莫過於其坐擁22.7萬訂閱的youtube頻道，故他亦報稱自己是「公司董事、KOL、社區工作者」。同樣在網絡電台以藝名法子活躍的熱血公民莊芷茵，由於樣子甜美而備受網民追捧，報稱是「網台主持」，人民力量譚得志則申報是「電台主持、政治評論員」。

在網絡電台以藝名法子活躍的熱血公民莊芷茵，報稱是「網台主持」。（莊芷茵FB）

外號「龍心」的網絡紅人林克霖，經常在公眾地方及YouTube發表出位言行引起熱議，是次報名参選新界東就報稱自己是「電腦專才、木工水喉師傅、的士貨車、清潔工人」。曾兩度新東皆以落敗收場的陳玉娥「娥姐」，今次於同區再接再厲，報稱職業為公司董事。參選香港島的香港初心鄧偉俊，及參選九龍西的香港政策改變李安求，則分別報稱廚師及售貨員。

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