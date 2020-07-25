楊岳橋等多名民主派收選舉主任來信　問是否支持35+、反對國安法

立法會選舉提名期已展開一星期，民主派陸續報名參選。今日（25日）多名民主派參選人分別收到選舉主任致函，要求於明日（26日）回答相關問題，以考慮其提名是否有效，當中包括公民黨楊岳橋、鄭達鴻；參選會計界的梁繼昌；以及梁晃維、袁嘉蔚、何桂藍及劉頴匡等。 港島區參選人梁晃維表示，問題涉及「要求外國制裁」、「反對國安法」、「否決財政預算案及其他政府議案」及「香港特別行政區的法律地位」等範疇。 而九龍東參選人、本土派劉穎匡的信件中則被問到，留意到他此前曾在公開場合中表示要求美國盡快通過《人權法案》，現時是否有意繼續請求美國對港制裁；另外又提到他曾於「抗爭派立法會參選人立場聲明」亦聲稱會「義務反顧的反對國安法」等多番言論，質疑劉穎匡雖然簽署擁護《基本法》的確認書，但事實上仍然繼續主張和推動香港獨立。

多名民主派參選人於上周始遞交提名表格，今日各區的選舉主任分別向多人發出信件，就參選人早前發表有關要求外國制裁、反對國安法、否決財政預算案及其他政府議案等言論作提問。

劉穎匡收到的信件中，選舉主任表示在正式決定提名是否有效前，現根據《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》，要求劉穎匡回答5條問題。除了被翻出劉穎匡以往的聲明及言論，更有被問到於社交網站上發表「積極考慮參選」的貼文，文中提到務求議會過半，有權否決一切政府議案，以此迫使政府實現民間的五大訴求」、「定必一如既往堅持街頭路線」等，選舉主任要求劉穎匡解釋所述的立場，如何符合提名表格中作出「擁護《基本法》和保證效忠香港特區」的實際要求。選舉主任要求劉頴匡於明日下午3時半或之前回覆。

劉頴匡表示，現正與團隊和律師研究內容，暫沒有進一步回應。

同樣收到選舉主任來函的梁繼昌接受查詢指，他被選舉主任問及是否支持35＋，反對政府所有法案，亦被問到有否向美國建議制裁香港官員。他表示，自己將對兩個題問作否認。（Both will be negative reply from me.）何桂藍亦於今日下午收到選舉主任信件，限她於明午二時前回覆；內有兩條問題，分別關於兩篇臉書貼文「抗爭派立法會參選人立場聲明」及 「抗爭派立場聲明書」。

劉穎匡早前稱，早已表明不主張港獨，而且名單中的戰友亦可能為自己走下去。（資料圖片／盧翊銘攝）

收到選舉主任來函的參選人： 【九龍東】 - 公民黨楊岳橋 - 何桂藍 - 劉穎匡 【香港島】 - 公民黨鄭達鴻 - 袁嘉蔚 - 梁晃維 【功能組別】 - 會計界梁繼昌

梁晃維在facebook表示收到選舉主任來信。

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