立法會選舉｜選舉主任質疑張崑陽國際聯繫、抗爭立場　限6時前覆

立法會選舉提名期已展開一周，多名民主派參選人昨日（25日）起陸續收到選舉主任來函，要求解釋政治立場，決定提名有效與否，包括參加九龍西直選的前大專學界國際事務代表團發言人張崑陽。 張崑陽昨晚公開信件全文，信中詳列其過往在國際聯繫上的相關工作、抗爭方面的立場，部分問題更直接質疑他「借助外國力量對香港施加壓力」，質問是否符合「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的要求。選舉主任要求張崑陽在今日（26日）下午6時前答覆。

張崑陽被問到有關國際聯繫、抗爭等立場。（資料圖片）

問是否續支持美制裁香港

在信件中，九龍西選區選舉主任梁子琪問到，張崑陽曾在公開場合作出一些行為及發表一些言論，表示曾與一些人到訪美國與當地官員代表，討論美國《香港人權及民主法案》，並向美方代表提出要求儘快通過相關法案。梁子琪質問，張崑陽現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施，以及有沒有意圖繼續請求其他外國政府推動類似的法律。

梁子琪又質疑：「無論如何，你上述有關請求外國對香港特別行政區政府官員實施制裁的言行，其實是借助外國力量對香港施加壓力，並讓外國干涉香港特別行政區的內部事務。這樣的行為如何符合你在提名表格作出聲明『擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區』的實質要求？」

信件提及，張崑陽曾參與「抗爭派聲明」，明言反對國安法、提到否決財政預算案和「攬炒」等議題。梁子琪要求張崑陽解釋，上述言論是否「反對香港特區履行維護國家安全的憲制責任」，以及如何符合「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。

九龍西選區選舉主任梁子琪。（政府新聞處圖片）

以下為信件全文：

張崑陽先生: 2020年立法會換屆選舉 九龍西地方選區 根據《立法會條例》第40(1)(b)(i)條，參選人的提名表格須載有或附有一項示明該人會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區的聲明，否則不得獲有效提名為某選區或選舉界別選舉的候選人。獲提名人只有在作出有關法定聲明時是客觀上真確誠意地擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區，才能夠符合該規定。 你已於7月22日遞交提名表格。在我正式決定你的提名是否有效前，我現根據《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》，要求你回答下列問題，讓我考慮你的提名是否有效: (1)我注意到，你曾在公開場合作出一些行為及發表一些言論，表示你曾與一些人到訪美國與當地官員代表，討論美國《香港人權及民主法案》，並向美方代表提出要求儘快通過相關法案。上述法案已經通過，其內容包括針對香港特別行政區而進行的制裁和損害香港特別行政區利益的措施。另外，你也曾與澳洲及英國等地的議員商討類似的議題。請問： (i)你現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施？ (ii)你有沒有意圖繼續請求其他外國政府推動類似的法律？ (2) 無論如何，你上述有關請求外國對香港特別行政區政府官員實施制裁的言行，其實是借助外國力量對香港施加壓力，並讓外國干涉香港特別行政區的內部事務。這樣的行為如何符合你在提名表格作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求？ (3) 就臉書上一項日期為2020年6月2日的貼文，說你「與黃之鋒 Joshua Wong 及羅冠聰 Nathan Law 就召集簽名去信歐洲元首反對國安法見記者，希望港人一同聯署，呼籲歐洲國家向中共施壓。」請問你反對 國安法的哪些地方或部分？為什麼去信歐洲國家？ (4) 在臉書上一項日期為2020年7月15日，以你及另外15人名義發表，題為「抗爭派立法會參選人立場聲明」的貼文中，你們聲稱「義無反顧的反對國安法」。你是否同意，你上述的聲明顯示你原則上反對全國人民代表大會常務委員會（全國人大常委會）於2020年6月30日通過並在同日列入《基本法》附件三在香港特區實施的《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》(《香港國安法》) ，即反對全國人大常委會根據《憲法》、《基本法》和《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定》為貫徹『一國兩制』、『港人治港』、高度自治的方針及維護國家安全而制定的法律，並反對香港特區履行維護國家安全的憲制責任？ (5)在臉書上一項更新時間為2020年6月10日，以你及另外若干人名義發表，題為「抗爭派立場聲明書」的貼文中，你們呼籲有意參與「初選」者，公開簽署聲明會「運用基本法賦予立法會的權力，包括否決預算案，迫使特首回應五大訴求……」。你曾在2020年6月28日於你的臉書上發表題為「抗爭陣地謝絕投降派」貼文，文中提及「35+民主派提倡議會過半，是力圖搶奪立法會否決權，否決一切政府議案與財政預算，逼使政府讓步。否決財政預算案，造成政府停擺，就是其中一種「攬炒」--- 例如政府不回應五大訴求，香港政府將會步入財政懸崖。…… 35+本是「攬炒」的其中一條支線，妄想在議會內議政根本與35+的初衷有違，更有損抗爭大局。……35+更不是抗爭的終結，每位參選人必須解釋議會戰線如何配合街頭，國際，工會戰線為香港尋找缺口。議會戰線於我的意義在用得到民意認受在國際社會為 香港發聲，讓外國加倍重視香港人的遊說代表。」請你解釋你所發表的上述立場如何符合你在提名表格作出聲明「擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」的實質要求。 我將會考慮你的提名表格、對上述問題的答覆，以及所有相關資料，然後決定你的提名是否有效。請注意，此信件、你的回覆連同提名表格副本會按《選舉管理委員會(選舉程序)(立法會)規例》供公眾查閱。請於2020年7月26日下午6時或之前，以電郵(david_ck_leung@had.gov.hk)回覆本人。如你未能在上述限期前回覆，我將會按相關法律和所有相關資料決定你的提名是否有效。 九龍西選區選舉主任梁子琪 連附件 二零二零年七月二十五日

於民主派九龍西初選出線的4人，包括現任議員毛孟靜、張崑陽、民協何啟明及社民連岑子杰，上周前往報名參選。（資料圖片/梁鵬威攝）

就多名民主派參選人被質疑政治立場，並需於不足24小時內回覆，民主黨立法會議員、政制事務發言人黃碧雲批評做法不公，亦不合理。她指，市民的參選權利和發表政見的權利，獲《基本法》、《香港人權法案》、及《公民權利和政治權利國際公約》所保障。選舉主任作為政務官，只應處理選舉的行政操作事宜，而不應被賦權進行政治審查和篩選參選人。

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