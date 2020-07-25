立法會選舉｜回覆選舉主任提問少於一日　公民黨批太短促延長時限

立法會選舉提名期已展開一星期，民主派陸續報名參選。今日（25日）多名民主派參選人分別收到選舉主任致函，要求於明日（26日）回答相關問題，以考慮其提名是否有效，當中包括公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒、鄭達鴻四人。 公民黨主席梁家傑表示，根據立法會選舉活動指引，所有有關選舉7日內的行政程序要以工作天為單位，質疑現時的時限並非一個工作天，批評安排不合理，是「壓迫性操作」，故此發信給各選舉主任，要求將回覆期限延至星期一下午6時，並要求選舉主任於明日上午10點前表態是否同意公民黨的要求，惟未有透露若選舉主任拒絕公民黨的要求後的安排。

楊岳橋收到選舉主任致函要求回答問題。(羅君豪攝)

梁家傑認為，信中的問題會影響選舉主任判定候選人是否擁有參選資格，不應只給予短時間作覆，認為此安排是不合乎比例，目的是令候選人陣腳大亂，批評選舉主任要找公民黨口實，可以穿鑿附會、無中生有。梁家傑又指，選舉主任作政治篩選及畫政治紅線的行為，是違反國際人權公約內的選舉權及被選舉權，對此表示強烈譴責。

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對於近日有建制派希望押後選舉，公民黨黨魁楊岳橋表示，即使一年後才舉辦選舉，也不見得建制派選情屆時會變得樂觀，又指韓國及新加坡亦在疫情下舉辦全國性選舉，也未有出現因投票而受感染的群組。郭家麒則指，沒有人估計到疫症何時停止，疫症或會持續兩到三年，即使押後一年也不確保屆時疫情已經受控，批評因疫情而押後選舉是笨拙藉口。