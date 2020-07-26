批戴耀廷、民主派「搞革命」　何濼生：香港變得再不一樣　

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生於港台節目《給香港的信》中提到，香港經過一連串社會事件後，變得再不一樣。他批評以港大法律系副教授戴耀廷為首的「革命陣營」，在香港推動「革命」，損害香港經濟和中國國家利益。

戴耀廷。（資料圖片）

初選投票人數反映不少人認同戴 令人沮喪

經過去年至今的社會事件，何濼生指香港再也不一樣，指有些人傾向對抗、打擊別人，但個個都聲稱自己為香港好、愛這個地方。他希望，香港未來可變得和諧與繁榮，人們可以無須畏懼地追求想要的事物。他指，上述情況非常不幸，因為大家都只是想要一個出路，為何不能合作。

他批評，有些人用暴力、非法、狡詐的手段，企圖推翻現狀，甚至主張「革命」；但稱讚「另一個陣營」的人，對自己的城市有著同樣熱愛，喜歡漸進的變化而不是革命，又會對暴力以及其對經濟和社會生活的破壞保持警惕。警察在這種環境下，當然惹來很多批評。

何濼生指控「革命陣營」在戴耀廷的引導下，正實行一個針對北京的「革命計劃」，在立法會選舉讓民主派取得過半議席，否決財政預算案導致政府停擺、解散立法會重選、迫使特首辭職、北京成立臨立會、拘捕民主派領袖、引發社會動盪和罷工；隨後，血腥鎮壓將引來外國對中國共產黨的「極端制裁」。他批評，戴耀廷的企圖令人反感，不能告訴大家如何令香港變得更好，又指民主派初選的投票人數反映不少人贊同戴耀廷的策略，對此感到沮喪。

何濼生又引述一項2016年發表的研究指，中國國內95.5%受訪者「相對滿意」或「高度滿意」北京政府；相反，今年初一項研究指，只有38%美國人表示滿意聯邦政府。他指，如香港不再繁榮，對中國再無價值。

何濼生曾任珠海學院商學院院長，是「深藍」組織「幫港出聲」召集人之一，過去曾猛烈批評佔中行動。