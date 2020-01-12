何濼生稱不少港人對北京存誤解：基本法未承諾「無條件」普選　

反修例風波持續逾半年，港人情緒受到不同程度影響。嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生教授今（12日）於港台節目《給香港的信》指，不少港人有錯誤想法，想像北京是對手，他建議香港與北京應互相代入對方想法，停止視對方為對手，在共同努力下獲更大幸福。他又表示，基本法從未承諾「無條件」普選選舉行政長官，港人應真誠遵守。

何濼生：北京何時破壞過港利益？



何濼生指，現時社會有部分人著眼肢體上的鬥爭，在爭取過程中，帶來愈大的挫敗感，隨之增加憂慮感、抑鬱徵狀。何續批評，不少港人為「錯誤的原因」爭取，想像北京是一個對手、大家利益並不相容，直斥想法錯誤，又指若一國兩制行之有效，香港發展繁榮，北京將感到非常高興，更反問北京何時做過破壞香港利益的事？

何濼生指，現時社會有部分人著眼肢體上的鬥爭，在爭取過程中，帶來愈大的挫敗感，隨之增加憂慮感、抑鬱徵狀。（資料圖片）

他又舉出多個例子，包括人大曾推翻，終審法院於1999年判決指，即使兒童在內地出生，父或母皆未成為香港居民人士均有居港權，舉動已防止香港出現人口過盛問題。他又提到，前年青年新政游蕙禎及梁頌恆被釋法「DQ」一事，直言二人的就職宣誓方式在任何地方也是不能接受。



他說，基本法已給了香港很大自主權，強調北京從未承諾「無條件」普選選舉行政長官，北京有其憂慮，一直警惕當選的特區政府採取與北京「領土完整」和「利益發展」相反的方針行事。但他表示，只要綜觀國際局勢便可理解上述憂慮，再加上基本法是在雙方同意下簽署，故港人應真誠遵守。



他最後表示，香港與北京應互相代入對方想法，停止將對方視為對手，通過共同努力，獲更大的幸福。