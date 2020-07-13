民主派初選｜戴耀廷：投票人數歷史性　若不按機制出選是政治自殺

由港大法律系副教授戴耀廷和前立法會議員區諾軒牽頭、香港民意研究所提供技術支援的民主派35+初選昨日（12日）結束，電子投票及紙張投票人次合共超過61萬。 戴耀廷今日（13日）在商台節目中表示，今次投票人數是歷史性，事前完全預計不到，對參選人亦有更大約束力，如不按機制出選無疑是政治自殺。他又笑言，有不少市民都反映是因為警方於投票前一天的舉動，更加刺激他們出來投票，可算是「愚蠢行為產生某種後果」。 香港民研副行政總裁鍾劍華指，經過初步計算，逾61萬票中，發現約一千多個重複投票案例，但系統能全數找出。

+ 5 + 4 + 3

冀日後就公共議題​民間投票

戴耀廷承認，見到這個投票人數「眼鏡碎晒」，完全預計不到，因當初眾籌反應未如理想，社交網上「冇乜聲氣」，再經過國安法、疫情、政制及內地事務局局長曾國衞「出口術」，起初覺得連17萬人投票的門檻達到都算「奇蹟」。他又提到，逾60萬票的代表性很高，各方不服從結果的機會很少，雖然法例上無權阻止任何人參選，但如果不按機制出選，無疑是政治自殺。

他指，經過2012、2014、2017年三次民間投票，今次是第四代的系統，辦到站投票。2014年的政改民間投票是高峰，有79票人次投票，但當時只有7萬人到站，其餘是電子投票，認證也沒那麼嚴謹，但今次投票是「完全無水份」，人人都要檢查身份證，這對於民間投票而言，是一項香港歷史記錄。

戴耀廷認為，今次初選顯示民主派支持者意識已轉化，用這種「終極和理非」手法政治表態，當權者必須思考，即使他們打壓遊行集會，民間亦有方法表達意見，日後是否仍要用打壓的方式維繫管治。他又指，希望類似民間投票可做到第5代，讓民間就一些公共議題表達立場，形成一種公民社會的決定機制。他承認，過去每次行動達到一點成果時，都會遇到強烈的打壓，所以已有心理準備，公民社會或會走向另一低谷，但相信香港人每一次都能積聚力量重上高峰。

是次初選由戴耀廷牽頭舉辦。（資料圖片）

鍾劍華：重複投票約一千多次 可全數找出

鍾劍華指，由於要用電腦核對所有資料、紙張投票等，今日晚上至明日凌晨才能發放結果資料。有關重複投票，鍾劍華表示根據現時電腦系統資料，大約有一千多個重複投票的案例，但系統有能力全部找出。他估計，有部分選民或因投票後未能確定自己的選擇，在不同票站「穩陣起見投多次」，又或是衞生服務界選民在指定票站投票後，因不清楚投票安排而再到所屬地區投一次。

戴耀廷補充，今次投票會將選民的資料弄成二維碼，另外會登記其身份證號碼其中4位數、身份證發出日期、出生日期，他問過統計學專家，兩個人上述資料完全一樣的機率十分低。至於不少市民沒有投超級區議會界別，鍾劍華推測是因為他們不知道自己是超級區議會選民，以為不可以投；有意見指系統選擇時所問的問題比較難理解，增加按錯掣機會，戴耀廷表示這可能是日後檢討的方向之一。

鍾劍華又指，今次投票人數反映港人對當前局面的一種抒發，在票站視察期間的其中一個發現，是不少長者都會投予本土派參選人，因此傳統民主派失利也是可能的事。

鍾劍華（左）指，敏感的個人資料連他自己都不知放哪，強調民研對敏感資料的處理十分謹慎。（資料圖片/陳永武攝）

鍾劍華：敏感資料「連我都唔知放邊」

主持人問到，警方於投票前一天到香港民研辦公室搜查，算不算一種打壓。鍾劍華指不想太多揣測，但提到前一周有駭客聲稱獲得他們的某些資料、周三曾國衞「出口術」，警方周五就前來掃場，時間點可能令人有一些聯想。他又指，過往有私隱資料外洩，最多是私隱專員了解一下便了事，但今次警方是在投票前夕持手令大舉搜查，動用公權力的程度，再加上時間上的巧合，如果有人覺得警方是想通過行動傳達某種訊息，他亦認為可以理解。

不過鍾劍華指，民研對於敏感資料的保存十分重視，一些涉及敏感個人資料的內容，會分開存放，連他自己都不知放在哪。有關投票收集的個人資料，他們下載到雲端後，會即時切斷相關電腦的網絡連線，複製到沒有網絡功能的電腦中，再放到幾個硬碟中，分開數人負責封存。

戴耀廷指，警方的行動實際上刺激更多人出來投票表態，對於特區政府而言可能是「有不幸事件發生咗」，又笑言這可能是「愚蠢行為產生某種後果」。