新一屆分區委員會罕見無現任區議員　民主派：政治綁架民生

由民政事務總署委任成員，職權主要是推動地區活動的民政事務總署分區委員會近日公布新的委員名單，屯門區議員李家偉指，新一屆分區委員會一反常態，不再委任區議員擔任。他質疑，政府在民主派主導區議會後，即「劃清界線」，又指區議會現時面對諸多制肘，反問「是誰在用政治綁架民生？」 《香港01》對比上屆2018至2020年度的分區委員會名單，發現大量時任區議員身影，最典型是屯門的多個分區委員會內，有28人為屯門區議員，而屯門區議會有30名區議員，只有身兼立法會議員的何君堯及劉業強沒有被委任至分區委員會。

新一屆屯門分區委員會名單。(民政事務總署文件截圖)

建制派主導年代 區議員多獲委任

李家偉批評，以往區議會由建制派主導時，區議員必定會被邀請加入，他又指以往分委會與區議會合作無間，一同用錢，並舉例指以前的屯門分區會曾舉辦「屯門東南分區委員會2020年耆英樂茶敘」、「屯門東南分區委員會慶祝中華人民共和國成立70周年金曲欣賞會」等活動。

上屆屯門分區委員會共有126人，當中28名為時任區議員，其中8人是民主派。此8人中，除了工黨譚駿賢外，全部都在去年區議會選舉中成功爭取連任，但7人都沒有被委任至新一屆的分區委員會。

分區委員會職權涵協助籌辦社區活動

根據民政事務總署的介紹，分區委員會的職權包括推動公眾參與地區事務、就籌辦社區參與活動及推行政府贊助計劃提出意見，予以協助；就影響分區的社區問題提出意見；促進該分區居民及區內組織的社區精神等。民政事務總署指，分區委員會於所屬地區舉行多項活動，包括講座，研討會及參觀活動、展覽、遊藝會，嘉年華及社區活動、康樂活動等。