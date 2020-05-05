【西貢區議會】范國威提臨時動議查陶輝涉違規事宜　警隊代表離場

西貢區議會今日（5日）進行大會，新民主同盟范國威在會議其他事項環節，提出「促請地政總署及廉政公署徹查警務處助理處長陶輝涉嫌的違規及濫權行為，倘查明屬實，陶輝須引咎辭職，避免進一步損害公眾對香港制度和法治的信心」的臨時動議。民政專員形容區議員動議的內容是越權，認為不適宜在區議會上討論，七名警務處代表亦拉隊離場。動議其後獲得通過，區議會主席鍾錦麟表示會將個案轉交廉政公署及地政總署跟進。

新民主同盟范國威提出有關陶輝涉嫌違規的臨時動議。（呂諾君攝）

早前有傳媒報道，質疑警務處助理處長陶輝及妻子入住清水灣牌照屋的資格，又指同為警察的陶輝妻子張雅詩將牌照屋包裝成民宿出租，有涉嫌違規之嫌。多名民主派區議員曾到涉事的牌照屋視察，又到地政總署及廉政公署作出投訴及舉報。

民政專員質疑動議內容越權

西貢區議會大會由今日早上9時30分開始，會議共進行了12小時。至晚上8時許，新民主同盟范國威動議要求追究警務處助理處長陶輝涉嫌違規及濫權行為時，西貢民政專員趙燕驊形容區議員動議的內容是越權，認為不適宜在區議會上討論。其後警務處代表指，若發現指控屬實，警隊有既定程序處理事件，七名警隊代表，包括黃大仙區指揮官蔡棟材及將軍澳區指揮官顏鐵誠亦離場。

區議員葉子祈對民政專員的言論表示不滿，質疑他偏幫政府打壓區議員，「為何當討論牽涉警隊時，馬上指摘我們越權」，並指西貢區議會將繼續跟進事件，要求地政總署繼續調查及執法。提出臨時動議的范國威形容事件嚴重，亦發生在西貢區，碧水新村村民亦早於數年前向相關部門投訴涉事牌照屋的問題，質疑西貢地政專員為何待傳媒大幅報道後，才派員到場視察。

地政專員：已派員視察，會不偏不倚跟進

趙燕驊其後澄清，言論並非針對特定官員「劃紅線」，只是考慮到動議內容不符《區議會條例》。西貢地政專員馬漢炎亦回應指，收到投訴後已派員到實地視察，並向持牌人發出警告信勒令改正，若未有改正，將作出進一步行動，不排除會檢控；而碧水新村61A初步已發現有違法構築物，亦已向持牌人發出警告信，但因未能進入，而未完成實地視察工作，若仍然未能進入視察，將不排除作進一步行動。馬漢炎強調地政署會一視同仁、不偏不倚跟進行動。動議獲大部分區議員和議，其後獲得通過。區議會主席鍾錦麟表示會將個案轉交廉政公署及地政總署跟進。