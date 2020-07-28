立法會選舉︳選舉主任重提倒插國旗案　鄭松泰致歉：承諾改過遷善

已報名出戰新界西直選、角逐連任的熱血公民立法會議員鄭松泰昨天（27日）收到新界西地方選區選舉主任黃展翹來信，信中翻出四年前的「舊帳」，指鄭松泰倒插國旗案案成，如何顯示他忠誠接受和履行擁護《基本法》，以及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾。 鄭松泰今天（28日）回覆選舉主任，表示經過這些年來的觀察和反省，當年所做的事其表達方式確實不對，又指難得選舉主任來函詢問，他特此表達歉意，並承諾改過遷善，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗。

鄭松泰自言愛護國旗區旗

鄭松泰於2016年10月在立法會議事廳內，涉將國旗及區旗倒轉插，被控侮辱國旗及區旗罪。他於2017年9月在東區法院被裁定罪成，罰款5千元。

新界西地方選區選舉主任黃展翹去信鄭松泰時提及事件，並引述立法會根據《議事規則》第49B(2A)條就譴責鄭松泰議員的議案成立的調查委員會的報告內容，質疑鄭侮辱國旗行為沒有表現出有意真正及忠誠接受和履行擁護《基本法》及效忠中華人民共和國香港特別行政區的承諾，要求鄭解釋。

鄭松泰回覆信件時就事件致歉，指事發至今已有接近四年，在法院判決之後，經過這些年來的觀察和反省，當年所做的事的表達方式確實不對，及後也無再做對於國旗區旗不的事。

鄭松泰續指，在立法會服務期間，也顯示他擁護基本法及效忠香港特區政府，擁護國旗和區旗，又指由於無官方或公眾再次提問當年之事，他也無法表達對國家和基本法的敬意。

鄭松泰說，難得選舉主任來函詢問事件，他特此表達歉意，並承諾改過遷善，繼續擁護《基本法》，愛護國旗和區旗。他說若有幸當選連任，必在宣誓就職之時再次公開宣示之。

鄭在信件重申，絕不支持「香港獨立」的主張。

鄭松泰回覆信件時就事件致歉，指事發至今已有接近四年，在法院判決之後，經過這些年來的觀察和反省，當年所做的事的表達方式確實不對，及後也無再做對於國旗區旗不的事。 （梁鵬威攝/資料圖片）

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽