立法會選舉｜葉劉報名選港島　與袁彌昌狹路相逢：他有何票源？

立法會選舉提名期去到中段，新民黨主席葉劉淑儀今日（27日）到中環海港政府大樓遞交報名表，爭取在港島區連任。事有湊巧，曾任新民黨政策總裁的袁彌昌，今日亦於同時間、同地點報名，二人可謂「撞到正」，各自會見傳媒時亦批評對手。 更巧合的是，爭取在新界西連任、已離出新民黨的田北辰，原本亦是同時同地點報名，但臨時決定改為明日報名，未知是否不想遇見「冤家」。

新民黨主席葉劉淑儀指，受新冠肺炎影響選舉工作困難重重，將改以網上直播方式進行宣傳。(盧翊銘攝)

對於黨友容海恩的丈夫、「希望聯盟」袁彌昌出戰港島區，葉劉淑儀稱，不知道袁彌昌有什麼票源，歡迎不同參選人和她競爭，但多謝其太太容海恩支持自己，惟因限聚令無邀請容海恩出席。

她直言受新冠肺炎疫情影響，今年選舉工作困難重重，將改以網上直播方式宣傳，但認為網上宣傳會對知名度較高的參選人有利。

近日民主派參選人收到選舉主任提問，葉劉淑儀表示，選舉主任對於支持本土主義參選人有否違反《基本法》和效忠特區政府而作出提問，屬無可厚非，又指確定書和聲明並非新要求，過往也有相同做法。

葉劉淑儀報名參選港島區直選。（盧翊銘攝）

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