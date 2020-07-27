立法會選舉︳區議會(一)論壇　8參選人認同團結抗爭派與傳統路線

立法會選舉9月舉行，將由452名區議員互選出一名區議員，成為立法會的區議會（第一）功能組別議員。民主派去年在區議會選舉大勝，取得絕大多數，幾乎肯定不會由建制派當選。有區議員今晚（27日）舉行「區一」的選舉論壇，八名有意參選者在論壇上表示，認同應在區議員間建立議席平台，共同討論全港政策，又強調要團結民主派內抗爭與泛民的不同路線。 多次強調自己是抗爭派的李家偉指，相信區議員在民意授權下，18區的議政平台可做到影子內閣的角色。東區區議員仇栩欣及新民主同盟任啟邦則表示，區議會需要建立獨立秘書處工作。

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劉卓裕諾議席「公有化」 捐薪支援區議會運作

荃灣區議員劉卓裕多次強調，一旦當選會將其議席「公有化」，會捐出扣除稅項後的所有薪酬支援區議會運作，包括建立獨立秘書處。他指，區議會（一）的議員，是推動18區議政平台最重要的人，他已聯絡了IT公司開始有關工作，認為平台要做到可令市民參與公投，更有效地與選民溝通。

公共專業聯盟主席、南區區議員司馬文指，聯席會議是相當好的平台，但要確保大家共同合作，相信議員可以推動有關合作。他又指，作為區議員亦看重經濟、民生等，認為區議會紮根社區，從中取得力量，又指此界別的當選者，需要為區議會對抗官員離開會議等問題。

陳振哲：不能輕易歸類「左膠」或「和理非」

曾經在機場拆除示威者路障的大埔區議員陳振哲指，自己不能被輕易歸類為「左膠」或「和理非」，強調當需要使用武力或其他極端抗爭時，他會義不容辭，不過他相信是否每次都要用到如此抗爭，他認為需要審時度勢。

莫灝哲在自由發問環節問李家偉，經常提到要令本土成為主流，要如何令更多市民支持本土派的步伐。李回答指，他要在立法會內做先行的意志，在議會內顯示抗爭意志，又指如果無法令更多市民支持，或是他的個人責任。

麥德正比喻選舉沒有「關愛座」 須做事回應市民

工黨麥德正指，東區區議會曾有10名民主派建立聯盟，就算他們的動議沒有通過，亦沒有放棄，認為深入做政策研究、財政分配相當重要，相信作為立法會議員可加強有關工作。他強調，今次選舉沒有讓政黨坐的「關愛座」，任何人當選都要回應市民。

已報名參選此界別的人還包括民建聯劉佩玉。

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