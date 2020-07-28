立法會選舉｜公民黨指無意求美制裁　慢必：從無表明否決所有法案

立法會選舉提名期將近尾聲，多名民主派立法會選舉參選人陸續收到選舉主任來信，要求解釋政治立場。其中，分別參選九龍東及飲食界的公民黨譚文豪及林瑞華昨日分別收到選舉主任的信件。 譚文豪今日（28日）回覆時表示，現時已無意繼續請求美國落實對香港的相關制裁措施，並且沒有意圖請求其他外國政府推動類似的法律。而林瑞華的回應大致與譚文豪相同。

參選新界東人民力量陳志全今日亦回覆選舉主任提問，他指出，從來沒有說過會否決政府所有法案及議案，認為對方的提問錯誤理解他的意思。（余俊亮攝）

二人的答覆基本一致，對於問題「你現時是否仍有意繼續請求美國落實對香港特別行政區的相關制裁措施？」及「你有沒有意圖繼續請求其他外國政府推動類似的法律？」，譚文豪答覆「不是」及「沒有」，林瑞華則回覆「否定」。

有關否決《財政預算案》的問題，二人指出《基本法》第49至51條、第61至73條，已訂明立法會職能和權力，他們一如2020年3月25日的記者會所述，只是「建議若然及在適當的時候，正當地行使上述《基本法》條文的憲制權力」。他們質疑，這是一個政治問題，不認為這與選舉主任履行的職責及決定有關。

二人又提到，不可能預測或評論特區政府未來會否回應「五大訴求」。他們認為，特區政府和立法會議員都需要尊重和回應香港市民真誠的訴求和聲音，這正正是需要舉行選舉的原因。二人表示，如果選舉主任希望對民主與選舉的基本原則有更多認識，願意提供協助，但不明白這為何和選舉主任的職責有關。

陳志全：從無說過會否決政府所有法案及議案

參選新界東人民力量陳志全今日亦回覆選舉主任提問，他指出，從來沒有說過會否決政府所有法案及議案，認為對方的提問錯誤理解他的意思。

陳志全表示，選舉主任似乎假定特區政府未來也不會正視或回應市民及當選議員的訴求，認為如果政府盡快好好回應訴求，選舉主任提出的問題並無實質意義。

有關否決《財政預算案》的問題，陳志全強調，如果政府日後無意或拒絕回應訴求，將按照基本法及相關法律賦予議員的權力，審慎考慮政府當時提出的原因和市民的意願，決定是否對相關法案、議案或者財政預算案投反對票。

陳志全說，根據基本法第73條，審核財政預算案是立法會的職權，基本法第50及51條亦列明若立法會拒絕通過財政預算案的處理機制，他會沿用過去八年任期內的嚴謹態度處理未來的預算案。



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