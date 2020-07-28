立法會選舉︳李啟迪報名戰新東　否認政治投機：修正立場是常見的

立法會選舉9月舉行，在民主派初選以1.6萬票入局的「本土抗爭派」鄒家成和希望聯盟成員李啟迪，今天（28日）報名出戰新界東直選。 曾與梁繼平編撰《香港民族論》的前港大《學苑》編輯李啟迪自言自己是溫和中間派，強調政治人物隨時間修正政治立場是常見的，不認為自己是投機。希望聯盟發起人、自由黨榮譽主席田北俊力撐李啟迪，直指對李啟迪轉變立場感到高興，又反問：「（大家）人生無犯過錯咩，改條路係轉軚，咁係咪一次轉軚就要被批評？」

李啟迪自言自己是溫和中間派，強調政治人物隨時間修正政治立場是常見的。（鄭子峰攝）

劉頴匡稱被李啟迪啟蒙 李：每個政治人物都要為政治主張負責

27歲的李啟迪表示，是次參選為了爭取議會的關鍵少數，若成功取得議席，希望透過議會權力停止街頭和議會衝突，延續「一國兩制」，他感謝希望聯盟發起人田北俊和周梁淑怡的支持，若無沒有他們的支持，競選道路將更困難。



李啟迪於2013至14年度擔任港大學生會《學苑》的編輯，出版刊物《香港民族論》，其中一文《香港是否應有民族自決的權利？》就是由他撰寫。李啟迪早前在報章以《致繼平的信——港獨非選項 尋找一國兩制下的出路》為題撰文，向昔日戰友、時任《學苑》時任總編輯梁繼平發公開信，指理解到香港獨立並非選項的現實情况。

李啟迪被問到會否擔心因過往的言行被取消參選資格，他表示不擔心自己有被DQ風險，不會準備Plan b，又指自己以現時的政治立場參選，相信每位真誠擁護基本法的人都能夠獲得參選資格。李啟迪又說，他已透過文章、訪問展示其政治主張，已有足夠證據展示其政治立場的改變，有信心獲得參選資格。

對於另一參選人劉頴匡被選舉主任問到「港獨立場」時，劉指曾於2015年及2016年受李啟迪等人著作的《香港民族論》影響，一度發表支持香港獨立的言論，然而，自從2017年開始，他已改變立場，反對香港獨立，堅持擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，並已於多個公開場合發表相關立場，至今沒有改變。李啟迪回應劉頴匡的言論，直指：「我認為每個政治人物都要為政治主張負責，不能因睇咗某啲書和文章就有特別意圖。」

田北俊和周梁淑治今天為李啟迪站台。（鄭子峰攝）

田北俊：係咪一次轉軚就要被批評？

田北俊和周梁淑治今天為李啟迪站台，田北俊直指社會質疑李啟迪的立場「非常啱」，笑指初初認識李啟迪因前特首梁振英在立法會提及他的名字，他對李啟迪轉變立場感到高興，指李在撰寫民族論只有21歲，如今已27歲，變得成熟了，又反問：「（大家）人生無犯過錯咩，改條路係轉軚，咁係咪一次轉軚就要被批評？」

田北俊於去屆選舉接棒予李梓敬，最終李梓敬以2萬票落敗，李梓敬今屆以新形象轉投新民黨。田北俊認為，自己在新界東有基本的支持者，雖然沒有絕對把握過票予李啟迪，但希望李啟迪的得票較去屆「有加無減」。

鄒家成今天同樣報名參選新界東，他感謝61萬人在初選投票，彰顯市民爭取自由的決心。（鄭子峰攝）

鄒家成重申會否決預算案

鄒家成今天同樣報名參選新界東，他感謝61萬人在初選投票，彰顯市民爭取自由的決心，為「香港民族」投下一票，又指議會已不需要與西裝骨骨專業議政，重申本土派在初選大獲全勝，反映香港人希望破舊立新。

被問到若選舉主任問及「香港民族」和「港獨」立場時會如何作答，鄒家成僅稱，屆時將團隊商討如何作答，他又表明不簽署確認書，認同自己有被DQ的風險。鄒家成有份發起墨落無悔抗爭派聲明書，被問及如今就否決預算案的立場，鄒強調他已表明將會否決預算案的立場。

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