立法會選舉．拆局︳延後1年至少釀3漣漪效應　其中1件關乎林鄭

立法會選舉原計劃於9月初舉行，但新冠肺炎疫情近日轉趨嚴重，可靠消息指將押後選舉一年，2021年9月才再舉行選舉。 牽一髮動全身，這一決定將難免在政圈引起連串漣漪效應，以目前情況而言，至少產生三大即時性影響。

部份非建制派人士早前提出，透過否決《財政預算案》迫使行政長官林鄭月娥下台。（資料圖片）

（1）部份民主派欲逼林鄭下台計劃落空

部份抗爭派人士主張，在泛民立法會選舉達致「35+」即議席過半之後，透過否決《財政預算案》而令行政長官林鄭月娥下台。程序是政府第一次提交《財政預算案》，根據《基本法》第五十條，立法會拒絕通過《財政預算案》或其他重要法案，經協商仍不能取得一致意見，行政長官可解散立法會。

解散立法會引發改選，改選之後行政長官再次向立法會提交《財政預算案》。根據《基本法》第五十二條第二項，立法會第二次拒絕通過《財政預算案》，行政長官必須辭職。

提交財政預算案至特首任期完結 只有4個月

立法會新一屆會期後到2021年10月1日開始，之後最近的一次《財政預算案》是2022年2月底。然而，2021年12月將會舉行新一屆行政長官選舉，當選人會於2022年7月1日上任，如選舉由林鄭月娥以外人士勝出，即林鄭的任期會於2022年6月30日完結。

《財政預算案》一般會在2月底提交立法會，2022年2月底至6月底只有4個月，無法在短時間內完成否決《財政預算案》、立法會改選、再次否決《財政預算案》這一程序，令非建制派這一算盤如成泡影。

下屆立法會會期如在2021年10月開始，即會有一年「真空期」。（資料圖片）

（2）衝擊立法會會期規定 觸發人大常委會出手

另一大衝擊則是立法會與政府的運作。立法會除了有制定法律的功能，日常還會就各大項目批出撥款。行政長官亦會在立法會宣讀《施政報告》，及提交《財政預算案》。如果下屆任期在2021年10月1日開始，即2020年10月至2021年9月會出現長達一年的「真空期」。

曾鈺成早前引用法例，指行政長官可以指示現屆立法會主席召開特別會議處理事項。這方法可以用於處理重大事件例如《施政報告》及《財政預算案》，但始終會對日常運作有影響。

賦權真空期內處理政務 料不違反基本法

《基本法》規定立法會議員任期為4年，消息人士指，為了解決一整年「真空期」，政府將會提呈人大決議，賦權本屆立法會議員一年以處理有關政務。由於是《基本法》以外的賦權，料不會違反《基本法》規定。

泛民今年為了達致「35+」而舉行初選，已得出各組別的參選團隊名單。（資料圖片）

（3）重新提名影響非建制派 初選工夫成空

第三大衝擊落在整體非建制派身上。消息指由於選舉押後一年，現時選舉提名期會作廢，明年重新提名。雖然這做法對建制、非建制各派別均有影響，但就對非建制派影響更大。

原因是非建制派今年為了爭取達致「35+」目標，各派別達成共識舉行初選，並已就投票結果得出參選隊伍。民意如流水隨時有變，明年的民意會否如今年初選時一樣，並選出相同參選團隊，實有大量未知之數，當中包括政局變化、疫情影響，甚至參選人在這期間的工作表現。

民主派參選入圍者洗牌重來 左右政黨板塊發展

今年泛民初選有不少爭議，當中有人只差很少票數未能出線。押後一年選舉，勢會引起各派別人士重新考量，料會有不少人士呼籲再進行一次初選。

然而，初選涉及大量人力物力，今年初選的眾籌已經不足額，是否再有能力舉辦多一次初選，絕對存有疑問。如處理不好，或會引起不同派別人士不滿，嚴重者或會進一步分裂。