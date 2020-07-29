立法會選舉｜鄧家彪指押後選舉逼不得已：抗疫最優先　政治擺一邊

有傳政府已敲定將九月舉行的立法會選舉押後一年，轉戰九龍東直選、已報名參選的工聯會鄧家彪認同押後選舉，形容「抗疫最優先，選舉政治擺一邊」，若決定押後選舉是逼不得已。

鄧家彪向食物及衞生局代表遞交請願信。（吳倬安攝）

否認建制派怕輸

二人限聚令實施首天，鄧家彪今天（29日）聯同慈雲山社區幹事劉學廉到政府總部請願，是限聚令加辣後首個二人請願行動。

鄧家彪認同押後選舉決定，形容「抗疫最優先，選舉政治擺一邊」，「做個請願都係限兩個人，點說服到幾百萬人落街投票，係無傳播（新冠肺炎）、健康風險，決定係逼不得己。」

對於一直有批評建制倡押後選舉全因「怕輸」，鄧家彪反駁：「選舉就係有贏、有輸，一次未開票，都未知市民諗法」，他認為市民已日漸看清「攬炒」和「政治凌駕民生」對香港的壞處。他續指，有沒有選舉已是落地做民生工作，沒有選舉包袱反而更有彈性。

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促為慈雲山提供免費全面檢測

鄧家彪關注慈雲山大規模爆發肺炎的情況，他提到民政總署與東華三院合作推出「慈雲山檢測計劃」，為慈正邨及毗鄰公共屋邨包括慈樂邨、慈民邨、慈康邨及彩輝邨的居民安排有關的免費病毒檢測，4萬人受惠。鄧家彪指，根據2016年進行的人口普查，慈雲山共有8萬人居住，居於私樓或居屋的市民多達2至3萬，他促政府把檢測計劃推展至慈雲山的非公屋居民，進行全面檢測。

他又提到，因慈雲山爆發疫情，社會保障服務亦受阻，為獨居長者提供的上門送飯等服務亦有部分中止，有長者未能自行照顧飲食需要，只能報警求助。他促請政府在疫情嚴重地區成立地區抗疫中心，以跨部門的方式協助當區居民需要。