立法會選舉延期｜學者：初選無爆群組　人大釋法進一步削弱基本法

立法會換屆選舉原定今年9月舉行，有消息指因應本新型冠狀病毒肺炎疫情發展，港府傾向將選舉延遲一年舉行，擬提呈人大決議。 香港中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪今日（29日）受訪時直言，今屆選舉或有議席洗牌，政府的決定有「輸打贏要」之感，他又提及民主派早前舉行了初選，至今仍未有群組感染個案，顯示只要做票站人流管理，以及參考其他國家的成功經驗，可繼續選舉，質疑延遲選舉理據薄弱。他直至人大釋法，或會進一步削弱基本法。

抹殺尋找出路機會

中大政治與行政學系副教授黃偉豪接受港台節目《千禧年代》訪問時認為，延遲選舉造成的問題大於如期舉行，他指現時市民的不滿源於政府政策無法反映市民意見，香港目前面臨很多政治死結，立法會選舉原本可能解開死結，但今次延後選舉，是將尋出路的機會抹殺。

延後選舉、人大釋法「輸打贏要」

由於基本法有規定立法會議員的任期為四年，有指港府擬提呈人大釋法，容許將現屆立法會任期延長一年。黃偉豪指，現時香港已因政治爭議遭外國制裁，若人大再釋法只會進一步削弱基本法，影響政府的合法性，亦連帶影響國際對港的觀感。黃偉豪又指，去年底區議會選舉多議席變更，反映市民意見，今屆立會選舉有可能面對議席洗牌，但港府突然提出延後選舉，予人「輸打贏要」的感覺，亦有可能令外國加強對港的制裁。

或押注特朗普未能連任

黃提及國際方面，美國將舉行大選，現任總統特朗普被視為對華強硬的最大推手，中央想押後選舉，有可能期望特朗普落選，由向來與華關係較好的民主黨拜登上任，有望調整美對港的制裁措施及力度。

中文大學政治與行政學系副教授黃偉豪（資料圖片／高仲明攝）

海外本地均有成功例子 延遲選舉理據薄弱

黃偉豪又稱，韓國、新加坡及波蘭等地都成功在疫情下舉行選舉，亦有意見建議，可增加票站數量分流，延長選舉日數，隔離中的人則以郵遞或另類票站安排以投票。他又引述本地的成功例子，民主派初選，有60萬人參與，但至今仍未有相關的群組感染，顯示若有效控制人流便可控制感染風險，他建議特首應引用緊急法以延長選舉日至多於一日。

看不到有利建制派選情

至於民主派初選的結果在一年後是否仍適用，黃偉豪認為政治形勢變得很快，值得討論初選勝出的人於一年後是否仍可代表其派別，但他直言，「見唔到推遲一年，建制派選情會好咗」，因民情不滿來自國安法及反修例事件，料延後一年政治形勢不會有大轉變。