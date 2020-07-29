立法會選舉傳延期　建制指合理：疫情令逾10萬居內地港人失投票權

第三波新冠肺炎疫情衝擊下，消息指政府已決定押後9月立法會選舉，料延遲一年始「復辦」。由建制派議員何君堯、前立法會主席曾鈺成，以至全國人大常委譚耀宗，近日紛紛要求政府押後選舉，如今很大機會「成功爭取」。 有建制派認為押後選舉合理，強調處理疫情、保障市民健康優先於選舉，並指若堅持如期在今年9月投票，對逾10萬名長居內地、無法返港投票的市民不公平。

梁志祥：隔離14日令內地港人卻步

原定今屆交棒的民建聯立法會議員梁志祥指，新一波疫情仍未受控，政府難保在9月初可照常投票，若只押後一、兩個月，無論對參選人、選民都帶來不確定性，影響宣傳及投票意欲。

他提到，待疫情緩和後才進行選舉，有機會令原本身在內地港人返港投票意欲提高，以他所知有不少港人返回內地避疫。他指目前逾10萬名港人身處內地，政府有責任想辦法解決投票問題，避免令部分人失去投票權，「如果返香港投票要14日隔離，好多人會卻步，人為製造障礙是不公平」。

對於泛民批評押後選舉是「借疫情救選情」，特別是讓內地港人返港投票，梁志祥指，理論上居住內地港人可能較為支持建制，但即使放寬出入境限制，「10萬人對全港400多萬選民，只是少數，況且不會全部人返港投票」。

政制及內地事務局長曾國衞曾表示，當局考慮很多選民長居內地，正與內地協商有關投票安排，惟局方沒有備存身處海外或內地的港人數字。據統計處資料，至2019年中，通常逗留在廣東省的香港居民數字約54萬，當中居港人口有12.9萬

梁志祥原定交棒，不再爭取連任立法會。（資料圖片／余俊亮攝）

鄧家彪：抗疫最優先 選舉擺一邊

已報名參選九龍東直選的工聯會鄧家彪表示，認同押後選舉，形容「抗疫最優先，選舉政治擺一邊」，若決定押後選舉是逼不得已。

新民黨主席葉劉淑儀則指，若選舉真的在明年舉行，難言會否對建制派選情更有利，需要視乎社會大環境，「大環境不轉變，押後一年都只是累積怨氣。」至於一年後新民黨會否重擬定出選名單，她表示現階段不考慮假設性的問題。

林瑞華獲公民黨支持出戰飲食界。（歐嘉樂攝／資料圖片）

公民黨林瑞華：借疫打壓

已報名參選飲食業功能組別的公民黨林瑞華指，選舉押後一年是「以防疫之名行政治打壓」。他指當局若為防疫，可把投票時間延長、增加票站或分時段投票，批評政府沒嘗試盡力解決問題。

林瑞華指，雖然押後事件或會令民怨累積，但只對直選議席有利，功能組別情況不同，疫情下業界想換人的呼聲較高。他表示，按現時限聚令禁堂食的法例下，政府若然繼續對飲食業沒有任何補助，估計一個月內有七成餐廳結業，更難估一年後食肆倒閉情況以及選民人數，「到時係咪要重新做過選民登記？」他難以判斷餐廳倒閉潮影響哪一邊陣營的選民，「依家不分黃藍都執笠」，形容押後令該界別選情更不明朗。

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