立法會選舉｜泛民、公民黨多人被DQ　政府日內公布選舉延後一年

立法會選舉提名期尚有一天才結束，今日(30日)已有最少12名泛民及公民黨已報名人士，收到選舉主任去信通知被取消參選資格(DQ)，當中公民黨郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和鄭達鴻，以及黃之鋒、岑敖暉等人。 消息指，政府將於日內公布，原定於9月6日舉行的立法會選舉押後一年。據知，政府認為目前社會要全力專注抗疫，並擔心進行選舉會導致大量市民聚集，增加感染機會，故有此決定。

下屆立法會會期如在2021年10月開始，即會有一年「真空期」。（資料圖片）

區諾軒斥過火：違反民主原則

有份統籌民主派初選的前立法會議員區諾軒批評，若政府決定押後選舉一年，做法顯然違反民主原則，他指不論疫症的嚴重程度，直接決定將選舉押後一年，已是「太過火」的做法。區諾軒相信，市民可接受短期押後選舉，但不會接受將選舉延期一年，斥做法影響選舉公正和公平，亦會令國際社會質疑香港的民主情況，擔心香港出現「萬年國代」。

區諾軒續指，政府定期舉行選舉是民主原則之一，而且未來一年有很多民生事務需要由議會處理，由行政長官召開特別會議處理議會事務，是不跟程序的做法。

已報名參選新界西的民建聯陳恒鑌表示，現時政府的應最優先處理抗疫工作，他歡迎政府宣布押後選舉一年，認為至少有較多時間處理疫情，又指政府應根據法律行事，有需要時應提請全國人大處理。

對於押後一年後的選情，陳恒鑌說自己沒有水晶球，無辦法能作評估，但強調民建聯一直以市民福祉為依歸，市民都會有目共睹。

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