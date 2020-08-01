立法會選舉延期︳未來一年立會運作兩種可能性　關乎明日大嶼命運

立法會選舉原於9月初舉行，但因應新冠肺炎疫情，政府以專注抗疫，保護市民健康為由，宣布押後一年。由於延期選舉牽涉議會真空期、《基本法》內訂明立法會任期的問題，國務院回覆特首林鄭月娥指，會提請人大常委會作決定。 理論上，如要未來一年議會正常運作，最有可能出現的兩種情況，是將本屆立法會任期延長一年，或是以類似臨時立法會形式重新任命。而人大常委會最終採納哪個方向，對政府若干政策的影響相當深遠。其中一項，就是林鄭月娥的「明日大嶼」大計前期研究撥款能否「鹹魚翻生」繼續審議。而特首林鄭月娥在記者會中，似乎已經表達了個人意願……

現屆立法會任期或延長。（資料圖片）

議會四年一屆任期完結 未完事項將會失效

據《立法會條例》第9(4)條：「任何條例草案或其他立法會事項的處理，不受會期結束的影響，可於任何其後的會議恢復處理，但當立法會任期完結或解散時，未完事項即告失效。」

因此，如果立法會屆滿重選之前，有法案堆積未完成處理，下屆立法會便要推倒重來，包括諮詢法案委員會、恢復二讀和三讀等，財委會撥款項目也要重新審議。上屆立法會中，醫委會改革就因為遭到強烈反對，被時任醫學界議員梁家騮以一己之力拖延到底，未及在任期完結前處理，拖到今屆會期的2018年3月底才三讀通過草案。

2018年施政報告，特首林鄭月娥提出「明日大嶼」填海計劃，在交椅洲填1,700公頃的人工島，由於潛在的環境和造價問題，引發爭議。2019年6月反修例示威爆發，民情洶湧之下，政府暫時抽起研究撥款申請。

財委會於7月17日的今屆會期的最後一次會議，政府將原先排在議程較後位置、涉約5.5億元的「明日大嶼」前期研究撥款，移前討論，被民主派質疑是「打尖」、「突襲」，最終撥款在會議結束前仍未能審議，當時發展局表示失望。換言之，正常情況下撥款申請要在新一屆立法會重新審議，時間必大為拖長。

林鄭月娥在記者會中，提到立法會未完項目的問題。（羅君豪攝）

立法會兩種處理手法 林鄭率先透露個人意願？

但由於如今押後立法會換屆選舉，明日大嶼的研究撥款，將會出現變數。而當中關鍵，在於最終如何處理議會真空期的問題。如果是現屆立法會任期延長一年，理論上之前未處理完成的事項，都是今屆立法會任期內的事務，故此明日大嶼在此安排下，或有機會「起死回生」，比換屆處理縮短審批時間；不過若是以臨立會形式處理，舊有議會的任期已完結之下，原有議案有相當大機會失效，須重頭來過所有程序。

林鄭月娥在記者會中，被問及未來一年立法會仍可做什麼。她回應指，除了施政報告、財政預算案外，立法會有很多立法項目要處理，還有財委會項目、工務工程等。林鄭表示，如果是延任，《立法會條例》第9(4)條就不適用。

林鄭特別提到，在本屆立法會最後一次會議中，仍有一批法案未來得及二讀及三讀通過，財委會亦有大量項目未通過，「呢啲第一時間應該拎返去立法會，因為所有呢啲法案同埋撥款，都係為香港經濟、市民福祉而做。」

不過她強調這是假設性的問題，因為人大未下最終決定。

今屆政府亦有其他項目，未及在本屆立法會處理完成。如《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，即垃圾徵費政策，草案委員會於6月通過終止審議。環境局局長黃錦星當時未有正面回應時間表的問題，固此這政策會否再推，則是未知之數。