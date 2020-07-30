立法會選舉︳公民黨4人被DQ　梁家傑：欲加之罪　料餘2人命運一樣

公民黨4名立法會參選人郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和鄭達鴻，今天（30日）被選舉主任裁定取消參選資格。 公民黨主席梁家傑表示，該黨6位黨員在立法會選舉交了提名表格，當中4人已被DQ，他相信其餘兩位命運將會一樣。 梁家傑說，今次DQ是「欲加之罪，何患無辭」，亦是對香港人選舉權及被選舉權的侮辱、破壞及禠奪，他認為「一國兩制」已不會再存在，公民黨日後不只在立法會內，還會在公民社會與港人同行，繼續捍衛人權、自由及法治。

公民黨黨魁楊岳橋表示，相信該黨其餘二人都會在短時間內被DQ。他認為，若公民黨是因過去捍衛人權民主自由的工作而被DQ，是與有榮焉，他特別感謝過去支持的市民，但抱歉該黨日後未能繼續在議會為市民服務。

楊岳橋認為，選舉主任的5頁紙回覆不能否定他們過去工作的努力，只是留低「最大的笑話」，公民黨向香港人承諾不會就此放棄，強調即使政治上寒冬已經來臨，但亦要沉着面對，該黨不會放棄。



被取消參選資格人士

港島區：袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻（公民黨）、鄭錦滿（熱血公民）

九龍東：黃之鋒

新界東：劉頴匡、何桂藍、楊岳橋（公民黨）

新界西：郭家麒（公民黨）

超區：岑敖暉

法律界：郭榮鏗（公民黨）

會計界：梁繼昌（專業議政）

郭家麒表示，今日共有12名民主派參選人被DQ，正好證明在新政權管治下，香港人已不能在《基本法》下獲得公平權利參選，認為未來將不會再公平、公正及能代表香港人心聲的選舉，但相信政府DQ只會令香港人更加團結，及更珍惜自由民主的可貴，希望香港人不要放棄。

鄭達鴻說，自己是該黨唯一參與直選新人，「咩都未做就俾人DQ」，他感謝61萬選民在初選中投票，強調與香港人走在一起，才是自己的最大理想，未來會繼續與香港人齊上齊落，形容即使被DQ也是與有榮焉。

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楊岳橋：暫不公布Plan B人選

被問到公民黨會否預備Plan B取代被DQ的4人，梁家傑坦言，若Plan B都是該黨成員，相信都「凍過水」。楊岳橋則說，暫時不會公布Plan B人選，「要再諗諗」。

對於政府將在日內公布押後選舉，民主派會議召集人陳淑莊表示，有不少國家都在疫情下如期舉行選舉，看不到港府有什麼原因要押後，強調民主派唯一希望是政府盡一切努力按時舉行選舉。

楊岳橋表示，該黨日後有何打算，需要再從長計議，強調今次DQ舉措是剝奪香港人的投票權利，坦言若選民在選舉中不投票給公民黨，才是真正滅黨。梁家傑形容，距離被滅黨「相距何止十萬八千里」，相信該黨議員不會因此失去支持。