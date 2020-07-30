立法會選舉｜石禮謙競逐連任地產界　趙式浩棄選：以大局為重

立法會提名期即將結束，現任地產及建造界議員石禮謙未有如外界猜測退下火線，於提名期首周已報名競逐連任。原料會接班的富商趙世曾長子、自由黨趙式浩，今日（30日）宣布不會參選，相信在大是大非前，要為大局團結着想、以大局為重，讓建制資源更加集中，更能夠一致對外。

趙式浩在Facebook上載收到的十多份提名表格及公開信，宣布不參選地產及建造界的決定。（趙式浩Facebook）

據建制派消息，趙式浩與多名地產商代表等早於4年前達成共識，由趙式浩接棒參選2020年立法會換屆選舉，而趙式浩過去4年亦頻頻以自由黨青年團主席身份，提高活躍度及曝光率「熱身」。不過，石禮謙上周已報名競逐連任，趙式浩接棒遇阻。

趙式浩今日就在Facebook上載收到的十多份提名表格及公開信，宣布不參選地產及建造界的決定。趙式浩指，現在的香港處於兵臨城下的情形，泛民當然很樂意見到建制內鬨、大造文章，在大是大非前要為大局團結着想，以大局為重，讓建制資源更加集中，更能夠一致對外。

他又感謝提名人及一直在背後默默支持的業界朋友，表示明白很多業界期望見到更有活力的一番新景象，這個決定會令支持自己的業界失望，承諾會繼續充實自己，當業界需要他之時，必會一如既往的隨時候命，繼續為業界做實事。

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