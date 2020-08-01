立法會選舉延期｜泛民參選人明年大洗牌　長毛、吳敏兒捲土重來？

特首林鄭月娥今日（31日）正式宣布，原定於9月6日舉行的立法會選舉將押後一年。 今次押後選舉史無前例，亦衍生不少不確定因素，包括選舉經費、如何處理立會「真空期」等技術問題。對泛民主派來說，政界關注早前舉行的泛民初選，明年是否需重新再定名單。 曾負責民主派初選協調工作的前立法會議員區諾軒表示，民主派內各陣營均認同一點，就是協調出選名單是達致最大勝利的基本條件，認為若各陣營同意初選的協調名單出戰明年選舉，便毋須以其他方式再協調出選名單。

初選中僅敗的社民連梁國雄、工黨吳敏兒、馮達𠗕等人，是否可爭取捲土重來？（資料圖片／黃舒慧攝）

為了力爭議會35+，泛民早前舉辦初選，希望透過協調參選名單獲取最多議席。但隨着政府正式押後選舉，泛民一方陷入兩難，若選舉提名期在明年重新啟動，今次的初選結果屆時仍有否約束力？其中在初選中僅敗的社民連梁國雄、工黨吳敏兒、馮達𠗕等人，是否可爭取捲土重來？

區諾軒：料民主派下年將以不被政府「抽枰」方式定協調名單

有參與初選人士認為應維持現有結果，但亦有初選出線人稱，難言應否維持結果，因有部分出線者有案在身，未知一年後的形勢變化。區諾軒日前回覆《香港01》查詢時認為，倘若「大夥兒」認為明年選舉前需重新評估民意，料民主派屆時將以不被政府「抽枰到」的方式評估民意，定出協調名單。

屯門區議員、新界西參選人張可森則認為，若政府押後選舉是政府輸了，因代表無法面對民意，亦顯示出政府的為所欲為。他又指，到底一年後選舉是否如常進行，仍是未知之數，認為現在就相信政府一年後有選舉是太樂觀。

屯門區議員、新界西參選人張可森則認為，若政府押後選舉是政府輸了，因代表無法面對民意，亦顯示出政府的為所欲為。（余俊亮攝／資料圖片）

本土派：有出線者有案在身 不知下年能否參選

有本土派初選出線人則以「好難講」來形容應否維持初選結果，該出線人指出，不少出線者有案在身，不知半年至一年後是否仍有人身自由參加選舉，加上政治形勢急促改變，認為本土抗爭派能否維持和增加支持度，需視乎初選出線者在選舉真空期有何行動。

有在初選出線的立法會議員同樣難言應否維持初選結果，該人指，民主陣營內部也會隨着時間出現民意改變，半年後或有新星突然彈出並有意參選，加上相信有出線人因政治案件而入獄，屆時形勢將難而估計。但他認為，政府欲以時間換取民意逆轉的如意算盤打不響，相信即使政府派錢也買不到民心，市民對政府的支持度不會有實質改變。

區諾軒亦認為，政府由反修例運動發生開始，一直透過各種方式拖延而換取時間，希望民意逆轉，不過他認為社會一直存在的政治矛盾本質是不會改變，他比喻若市民一直認為自己生活在煉獄當中，不會因為過了一年而變得認同煉獄。

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