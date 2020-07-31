立法會選舉〡民研：55%受訪者指應如期　學者批押後不能緩和矛盾

立法會選舉原定在9月6日舉行，不過消息指，政府傍晚將召開記者會，宣布押後選舉一年。香港民意研究所今（31日）公布最新一輪的「我們香港人意見組群調查」，結果顯示55%受訪者認為立法會選舉應如期舉行，其中36%受訪者認為應押後選舉。若以「民主派」支持者和「非民主派」支持者計算，則有73%民主派受訪者認為要如期舉行選舉，而非民主派受訪者有38%認為選舉要如期舉行。 香港浸會大學選舉觀察計劃成員黎恩灝表示，不少市民意向是不認同押後選舉，亦有專家認為應在8月底才決定選舉是否應押後，他質疑政府仍未處理好防疫工作下，刻意押後選舉會破壞選舉公正性。黎恩灝強調，押後選舉不會緩和社會矛盾，反而會製造社會衝突和更大民意反彈。

對於政府計劃押後選舉，但仍然DQ大規模的候選人，黎恩灝認為DQ目的是要劃清楚紅線，亦質疑政府近日多番舉動，如以國安法拘捕學生，就是要清算參與反修例運動的人士。香港民意研究所副行政總裁鍾劍華稱，DQ不但是褫奪參選人的參選權利，同時亦奪去選民的投票權利，強調港人不能將DQ視為理所當然。

鍾劍華又指，香港民研原定在立法會提名期後展開滾動民調，不過由於有消息指政府會押後選舉，故需要視情況決定。鍾劍華稱，若政府宣布押後選舉，香港民研亦會延後民調工作，但一日未正式宣布押後選舉，民研會按原定計劃進行工作。

大部份受訪者不滿政府處理疫情工作

另外民研亦公布新一輪「社區健康計劃」調查，調查在本月23日至30日進行。其中在電話調查方面，近58%受訪者不滿政府處理疫情的表現，有20%受訪者滿意政府表現；而在網上受訪者方面，有71%受訪者不滿政府處理疫情工作，只有16%滿意政府的防疫表現。香港民意研究所經理（數據科學）戴捷輝稱，受訪者對政府的不滿程度有明顯上升，而滿意程度亦較上一次的下跌。