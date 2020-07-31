立法會選舉延期｜建制派發聲明支持　要求政府交代未來立會安排

港府今日（31日）宣布延後立法會選舉，將於明年9月5日進行換屆選舉，行政長官林鄭月娥在記者會透露，已經得到中央支持，並會指示人大常委員研究兩屆選舉之間的真空期如何處理。 本屆立法會42名建制派議員今日（31日）發表聯合聲明，認同政府把市民健康放在首位，認為「人命關天」，支持港府押後選舉一年的決定。

本屆立法會42名建制派議員今日（31日）發表聯合聲明，認同政府把市民健康放在首位，認為「人命關天」，支持港府押後選舉一年的決定。（資料圖片／張浩維攝）

聲明指，香港現時爆發第三波新冠肺炎疫情，每日確診人數高企，在嚴峻情況下，「保障市民生命安危及健康是政府的首要任務」，認為若堅持舉行選舉，政府難以集中精力於抗疫工作上，而選舉活動亦會造成大量人群聚集，增加市民感染風險，另外參選人亦難以在防疫措施限制下開展有效的選舉工程，認為「堅持繼續選舉並不公平」。

建制派要求政府交代未來一年立法會運作的安排，確保立法會有效運作，履行其基本法下的憲制職能。建制派同時敦促政府及選委會檢視選舉指引，完善選舉辦法及相關法律，包括推動投票電子化，為有需要人士設立「關愛通道」等，確保選舉公平公正和安全地舉行。