立法會選舉延期｜劉兆佳料會分化泛民　鍾劍華：未必有利建制選情

立法會提名期今日（31日）結束，至少12名民主派參選人被取消參選資格。特首林鄭月娥於同日宣布因應疫情嚴峻押後選舉一年，惟未有交代立法會「真空期」如何處理。理大應用社會科學系助理教授鍾劍華批評，政府有關決定「製造問題多過解決問題」，且政治因素高於一切，若最終真由中央出手延任現屆議員，只會進一步破壞中央信譽，激發港人對政府及建制派的憤怒。 全國港澳研究會副會長劉兆佳就反指，民主派會因是此風波萎縮、分化，相信建制派可藉此黃金機會得以壯大，令香港政治局面煥然一新。

特首林鄭月娥今日宣布因應疫情嚴峻押後選舉一年。

林鄭月娥今日宣布押後選舉，早前有消息指中央會出手為現屆議員延任。劉兆佳接受查詢時就稱不敢肯定，因為《基本法》列明議員任期為4年，另外亦有現任議員參選時被DQ，等於被宣判不符合效忠中央及特區的基本要求，若獲延任會產生一定疑問，認為此舉並非唯一出路。他表示，重新委任部分現屆議員等做法均有可能。

對於押後選舉，劉兆佳認為政府解釋充分，雖然因此未能取得多數議席的民主派，必定會批評當中有政治陰謀，但劉兆佳相信目前大部分香港人最關心的是疫情，以及疫後的社會、經濟、民生等如何恢復，不會希望選舉造成多方面系統性的風險，故反對派亦不會敢過度批評，站在大多數香港人的對立面，出師無名。

劉兆佳料中央出手會釀風波 集中精力處理疫情可贏港人讚同

由於本地法律沒有解決立法會「真空期」的方法，劉兆佳指出中央有權出手填補法律真空，雖然無論以何方法均會引起風波， 但相信不足以激發政治動盪。他預料，國安法出台後23條的重要性相對下降，中央及港府未來一年不會亦毋須藉此處理任何重大政治政策，反而集中精力處理公共衛生問題，能贏得香港人的讚同，「其他問題便好辦」。

劉兆佳又推測，民主派會因是此風波萎縮、分化乃至內耗，當外國勢力發現投資民主派風險大、空間收窄後，支持度便會下降，民主派發現尋求外國勢力幫助不果，會重新審視處理與中央關係、鬥爭策略等，加上本身不同陣營存在分化，相信會進一步激化、削弱民主派政治能量。劉兆佳認為，建制派可藉此機會得以壯大，利用此黃金機會令香港政治局面煥然一新。

鍾劍華認為押後選舉未必有利建制選情。（資料圖片）

鍾劍華：中央出手延任會破壞公信力

鍾劍華就批評，林鄭未有交代如何處理立法會「真空期」、被DQ議員可否延任等，相信以緊急法押後選舉會引起眾多法律爭議及訴訟，預料問題將會沒完沒了。

他又稱，有41個國家於疫情下可如期舉行選舉，亦有很多其他政策，如選舉日延長至兩日等，可協助選舉進行，林鄭卻以未趕得及預備否決；加上押後選舉多以建制人士提出，認為有關決定明顯政治因素高於一切。但鍾劍華指，押後對建制未必有利，「市民憤怒的多、支持的少」，民主派亦會有更多時間部署。

對於中央可能出手延任，甚至有議員會被DQ，鍾劍華斥做法會令中央更無公信力，強調議員是由市民按照《基本法》，經選舉產生，並授權擔任4年，中央若選擇性延任部分議員，市民難以接受，亦會進一步破壞中央信譽。