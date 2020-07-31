立法會選舉︳拆解DQ刀下民主派8人獲放生　消息：北京劃紅線為主

12名民主派立法會選舉參選人，昨日（30日）收到選舉主任裁定提名無效。但事隔一天，特首林鄭月娥今日（31日）召開記者會，宣布因應新冠肺炎疫情，將立法會選舉押後一年。兩個舉動看似有所矛盾：既然都已決定押後，為何還要多此一舉DQ參選人？ 更令人跌眼鏡的是，港府的DQ行動已「作了一半」，其他8名被選舉主任去信查詢的民主派參選人如朱凱廸、張崑陽、譚文豪等，避過DQ，選舉主任今日再無向任何人「落刀」。 接近北京消息人士表示，今屆立法會選舉押後一年，仍然對其中12人落閘DQ，此舉的真正用意，是在向民主派劃出一條清晰的政治紅線，即港府昨日提出DQ的五大理據，警告民主派人士「若想透過參選延續政治生涯，就絕不能逾越這條紅線」。

特首林鄭月娥召開記者會，宣布因應新冠肺炎疫情，將立法會選舉押後一年。（羅君豪攝）

選舉押後一年的消息，早在本周初已傳出。按理，如果政府早已決定押後選舉，根本不用大費周章，列出理由DQ參選人，而可以留待明年選舉復辦後才做，那就不用多花一重工夫。

在今日記者會上，亦有記者問到這一點，不過林鄭月娥的答覆，未有回應「是否多此一舉」的問題，只是說選舉主任的工作，和政府押後的工作，是兩個不同的程序，更打趣指：「如果佢（選舉主任）今晚做（DQ）都仲係合法，因為要凌晨零時（押後選舉的決定）先生效。」

據接近北京消息人士了解，實際上北京是想通過今次DQ行動，劃出一條清晰的政治紅線，想民主派清楚掌握，「甚麼可以做，甚麼絕對不踫得」。昨日選舉主任在向12名被DQ人士的信件中，列出5大理由，包括：

一、支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；

二、進行尋求外國政府或政治組織干預有關香港特別行政區的事務；

三、原則上反對全國人大常委會制定《港區國安法》以及將其列入《基本法》附件三並在香港公布實施；

四、表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使立法會議員權力無差別地否決任何政府提出的立法建議、任命、撥款申請及財政預算案，以逼使政府接受若干政治要求；

五、拒絕承認中華人民共和國對香港特別行政區行使主權，以及香港特區作為中華人民共和國一個地方行政區域的憲制地位等行為的人士，不可能真誠地擁護《基本法》，因此不可能履行立法會議員職責。

黃之鋒等12名參選人，昨日收到選舉主任回覆指提名無效。（高仲明攝）

明年再參選篤定DQ？ 「未必」

該消息人士指，北京希望向民主派明確表明，觸踫以上五點，未來甚至參選區議會的資格也可能受到影響，即透過參選從政之路斷。

事實上，一些被外界認為高危被DQ的抗爭派人士，如參選九龍西的張崑陽、於新界西尋求連任的朱凱廸等，至今未有收到選舉主任的決定。消息人士稱：「如果北京有心做，今日一定會有第二輪DQ，但最後沒有，因為經過昨日的行動，目的已經達到。」

至於這些已被DQ的參選人，明年參選是否篤定不能入閘？該消息人士指未必：「因為選舉主任會個別再審視每個參選人，如果明年他們覺得你符合要求，不排除明年可以入閘。」

其他已報名參選人請看：

立法會選舉．不斷更新｜每天最新報名名單一覽