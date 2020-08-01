立法會選舉延期｜梁家傑批褫奪選舉權　湯家驊料DQ議員能繼續履職

行政長官林鄭月娥昨日（31日）宣佈因應疫情，將立法會選舉押後一年。公民黨主席梁家傑在電台節目中表示不同意做法，指南韓和新加坡都在疫情中如常舉辦選舉，認為可採納行政措施防疫，不應褫奪市民選舉權。經民聯立法會議員梁美芬認為疫情人命關天，理解押後的做法。 至於現任立法會議員能否繼續在真空期履職，行政會議成員湯家驊認為，取消選舉資格僅限未來選舉，不會影響現任議員資格，目前所有選舉事宜已屬無效。

梁家傑不認同政府宣佈立法會選舉押後做法。(資料圖片)

就政府宣佈立法會選舉押後，梁家傑不認同做法，他引用南韓及新加坡作例子，指兩地的選舉如常舉行，又指新加坡採取了防疫措施，例如增加投票站數目以及分時間投票等等，而當地投票舉行三周，至今沒出現投票感染群組。他批評當局押後選舉的做法，褫奪了市民的選舉和被選舉權。

梁美芬認為，大家都不願意看到選舉延誤，特別是參選隊伍，但強調人命關天，不希望有任何一個人因堅持舉辦選舉最終染疫。她批判梁家傑提出的地區例子，指同樣有很多國家因應疫情押後了選舉。梁美芬又認為，如今很多人因疫情無法返港，若選舉繼續舉行同樣是褫奪了他們的權利。

就押後選舉的法理依據，梁家傑認為政府如對緊急法有信心，應在緊急法的框架內處理，因選舉事務屬於香港內部事務，若交中央決定是由中央直接插手香港事務的壞例子。他又指雖然英國政府同樣押後了地方選舉，但對方是在民選議會通過有關議案，具有法律基礎。

近日被DQ的立法會選舉參選人中，包括現任立法會議員，若選舉押後，他們還能繼續在真空期擔任議員嗎？就此梁家傑認為邏輯上中央不會被有關人士出任議員，但這個政治動作會賠上香港的憲制秩序，為美國總統特朗普的對華政策增加彈藥。

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片／林若勤攝）

就議員任期的法律理據，湯家驊認為人大會否就今次事件釋法，視乎是處理什麼問題，如果當局從《基本法》69條和附件條文著手，則需要解釋有關條文，就像當年處理前特首董建華離職時的真空期。如果人大還需處理其他問題，例如成立新立法機關，則需人大作出「決定」。另外，他估計如由現任議員填補真空期，即使他們被DQ，亦不會影響他們的身份，他強調香港沒有法例隨便取消議員資格，而目前所有已發生的選舉事，均被視為無效。