立法會選舉延期｜林鄭：政制局來年應研改選舉法　爭取設關愛隊

特首林鄭月娥今日（31日）正式宣布，援引《緊急情況規例條例》，將原定於9月6日舉行的立法會選舉，押後一年至2021年9月5日舉行。

在今日記者會上，林鄭被問到若一年後新冠肺炎疫情反覆，會否再押後選舉？她回應指，今次疫情凸顯了選舉安排會受很多突如其來所發生的事影響，認為「影響投票權好緊要」。

林鄭建議，若獲得政制及內地事務局局長同意，未來一年應爭取處理有關選舉安排，若明年再遇上同樣情況時，政府都會更有能力在不需押後選舉下，處理有關選舉安排。