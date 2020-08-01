新冠肺炎｜政府全禁堂食決定被批朝令夕改　林鄭：非常不好意思

因應本港新冠肺炎疫情越趨嚴重，政府早前宣布全日禁止食肆堂食，但生效一日後決定收回限制，被社會批評是漠視民意，政策朝令夕改。 特首林鄭月娥今早（1日）出席商台節目時對此作出回應，她表示，在全禁堂食措施生效首日後，得知很多基層市民受影響，尤其是建築工人在炎熱天氣下，沒有冷氣間用膳，對此感到「非常不好意思」，因此翌日早上已決定調整有關措施。 林鄭承認今次在公共衛生、企業運作和市民承受能力之間未能做好平衡，但她希望大家諒解，政府不能百分百掌握防疫措施效果，承認有時會有疏漏，但強調政府有勇於改善的精神。

林鄭表示，早前曾親自去信請求中央協助抗疫，並指中央會在短時間內，幫助將亞洲博覽館變身成「方艙醫院」。（余俊亮攝）

對於有人批評政府政策朝令夕改，林鄭回應說，過去一年社會上經常出現這種聲音，「當政府按部就班工作，就被指是擠牙膏，若當局從善如流，又會被說成朝令夕改」。她強調政府必定會以市民利益為依歸，呼籲大家在押後選舉後，能放下分歧、同心抗疫。

本港第三波疫情在7月再度爆發，有意見指是源自獲豁免檢疫人士，林鄭回應說，相關豁免制度在政府實施14日強制檢疫時經已存在，舉例指數以萬計獲豁免檢疫由內地抵港的人員中，至今並無任何確診個案。

林鄭承認有免檢疫船員在社區流動 執行有漏洞

林鄭強調，每場疫症爆發都並非只有單一原因，在船員換班方面，她提到是基於人道理由，容許船員在港，但她承認在執行上有漏洞，導致有船員在社區流動。

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中央短時間內將助亞博變身成「方艙醫院」

在中央協助抗疫方面，林鄭表示，早前曾親自去信請求中央協助抗疫，並指中央會在短時間內，幫助將亞洲博覽館變身成「方艙醫院」，亦會協助在本地興建一間全新的臨時醫院，由政府負責覓地，相關工作會盡快進行。

中央早前宣布將派遣內地檢測人員來港，協助開展大規模核酸檢測，林鄭承認，本港的病毒檢測工作速度較慢，目前對4類高危人士及慈雲山居民進行檢測，有一定作用，未來目標是要大量擴大檢測範圍，但是否進行全民檢測，則要再作評估及研究。